Дороги Приморья превратились в настоящий каток

Затянувшаяся непогода в Приморье сделала многие дороги края практически непроходимыми. Особенно тяжёлая ситуация наблюдается в пригороде Владивостока – там дорога превратилась в настоящий каток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Мартовский снег, совпавший с весенним потеплением, превратил дороги края в ледяные ловушки. Многие магистрали Приморья стали настоящим стеклом. Самая сложная ситуация наблюдается в пригороде Владивостока и Артёме. Особенно опасна проезжая часть от Садгорода до Ботанического сада. Водителям, двигающимся в сторону приморской столицы, приходится буквально ползти по дороге, чтобы не потерять сцепление. Для грузовых машин этот участок трассы стал вовсе непреодолимым. Водители фур с самого утра паркуются на обочинах, дожидаясь небольшого потепления. В обратном направлении наблюдается точно такая же картина.

На отвратительное состояние этой дороги приморцы жалуются в социальных сетях.

«Ехала сегодня по этой дороге, сто раз пожалела, что не села на автобус. А самое интересное, что вернуться назад нет возможности. До разворота надо очень долго ехать. Была мысль вернуться и машину оставить где-нибудь – но ни стоянок, ни разворотов нет нигде. Всё для людей», - написала одна из жительниц владивостокского пригорода в социальной сети Instagram.

«Ехал там сегодня утром, обогнал «Тойоту-Витц», им управляла девушка молодая. Так она весь спуск крестилась», - поделился своей утренней историей другой водитель.

В настоящее стекло превратилась дорога во владивостокский аэропорт.

В самой приморской столице ситуация получше – основные дороги успели почистить от ледяной корки. Впрочем, проблемных мест в городе хватает. Как сообщает dps_control, чрезвычайно опасным стал район так называемого Тёщиного языка. Этот сложный подъём скован льдом, и заезжать туда не рискует даже снегоуборочная техника. Непроходимым стал подъём на улице Карбышева. Сейчас туда могут заехать только полноприводные машины, да и то не все.

Снегом и льдом покрыта дорога на проспекте Красного Знамени.

В ледяную ловушку превратился спуск на Тигровой улице. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что этим утром проезд по ней заблокирован из-за аварии. Водитель Land Cruiser не справился с управлением и врезался в припаркованную рядом машину.

Сильный гололёд наблюдается и в пригороде Артёма. В самом городе ситуация не менее печальная. Даже в центре города на дорогах попросту опасно – сцепление можно потерять в любой момент.

Настоящим испытанием для приморцев стал проезд по трассе Владивосток - Находка. Эту дорогу никто не чистил, и она остаётся очень скользкой.

Синоптики обещают, что сегодня днём приморская погода наконец-то улучшится. Однако на дорогах края сохранится гололедица – поэтому трудности у водителей только начинаются.