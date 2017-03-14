На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной

Жители Владивостока обсуждают, можно ли использовать образ жертвы изнасилования для привлечения людей в винный бар. Одни люди после этой рекламы заявили о том, что отказываются появляться в таком заведении, а другие восприняли рекламный ход как забавную шутку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже несколько дней в социальных сетях не прекращается спор о том, корректно ли использовать образ изнасилованной девушки в рекламе бара. Фотография в паблике одного из заведений сильно задела общественность. Под снимком свои мнения высказали известные журналисты и блогеры Владивостока.

«Да я всего один бокальчик #надонышке», - написали сотрудники заведения и выложили фото изнасилованной Дианы Шурыгиной из передачи «Пусть говорят», которая делает характерный жест рукой. В эфире девушка таким образом показала, сколько алкоголя она выпила перед тем, как на неё напали.

После этого посетители бара разделились на 2 лагеря: одни посчитали это неуместным, другие же восприняли как забавную шутку.

«Конечно, продолжайте травлю, молодцы. Подарите бутылку вина рекламщику! Стыдобище», «Не хватает фантазии на нормальный пост», «Использование изображения жертвы изнасилования для рекламы винного бара, чья аудитория преимущественно женская? Да, парадоксальное чувство юмора», «Так низко! Я была лучшего мнения о вашем заведении, тема насилия в любой трактовке не должна быть поводом для шуток», - пишут девушки. При этом многие из них заявили, что в это заведение они больше не пойдут.

В этом вопросе нашлось и меньшинство, которое считает, что пиар-ход был крайне смешным, а некоторые продолжили оскорблять изнасилованную девушку.

Ранее известная сеть быстрого питания использовала образ Шурыгиной в новой рекламе. Однако из-за негативных откликов со стороны общественности её удалили через несколько дней.



