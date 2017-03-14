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Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку: РИА "Восток-Медиа"
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Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку

Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
Её тут же приписали к движению "Симорон"
сегодня, 09:35
Общество | Приморский край
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Фото: instagram.com

Жители Владивостока продолжают гулять с предметами домашнего обихода. На этот раз очевидцы обратили внимание на даму с микроволновкой и сразу же записали её в «любители московских тренингов», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Владивостокцы заметили очередную женщину, «выгуливающую» свои вещи. Очевидцы засняли, как одна из местных жительниц, переходя дорогу, тащила за собой микроволновку. Видеоролик тут же собрал множество комментариев.

«Надо выгулять свою микроволновку тоже», «К подруге той походу ведёт, которая курицу выгуливала замороженную», «Снова эти московские тренинги», - пишут пользователи. Такая реакция у людей появилась ещё после случая с девушкой, выгуливающей куриный окорок на поводке. Тогда помимо еды на поводке внимание свидетелей привлекла и разная обувь, а также небрежная причёска на голове. В тот раз появилась информация о том, что дама с курицей может быть одной из представителей движения «Симорон». Для привлечения позитивной энергии симоронщики часто устраивают подобные акции по выгулу утюгов и других предметов.

Однако в этот раз случай более прозаичный. Те люди, которые постоянно проживают в этом районе, написали, что дама с микроволновой печью просто тащила её на металлолом. «15 минут назад два кренделя со стороны Змеинки выгуливали холодильник в ту сторону. Так что всё норм!» - пишет один из комментаторов. Кое-кому удалось даже установить личность женщины. «Ребята, эта женщина - бомж. Ей 45 лет. У неё очень трагическая судьба. Не справилась она с ней», - рассказала подписчица.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жителей Владивостока нередко замечают за различными «безумствами». Так, в начале марта этого года мужчина в ластах дошёл с Эгершельда до железнодорожного вокзала за 100 долларов. Спор возник между участниками популярного автомобильного сообщества города.

 
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Комментарии
  • Людовик 34  (сегодня, 10:01 )

    Без работы еще не так голова поедет. . .

  • 555  (сегодня, 10:11 )

    Интересно почему только бабье подобной дуростью мается, то куриц мороженных за собой таскают, сейчас микроволновку.

  • 123  (сегодня, 10:29 )

    15 лет назад, мы с подружкой телевизор в троллейбусе в общагу везли-тетка отдала. сейчас наверно это тоже сенсационной новостью было бы-"Жители Владивостока озадачены-две девушки средь бела дня! выгуливали телевизор! на улице! а потом катали на общественном транспорте! Что это? сперли? или жертвы тренингов?" Эх, Олька! не в то время мы студентами были-стали бы зведами интернета!

  • людмила  (полчаса назад)

    Скорее всего народ довели своими не одекватными вопросами педставителей власти ( То ОДН по воде и электричеству по площади кв. м. квартир не зависемо от кол-ва жильцов) Содрать от пенсионеров все что только можно А самим иметь по несколько земельных угодий и квартир



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