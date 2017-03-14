Китайцы готовы вложить в Приморье 200 миллионов долларов

Китайские инвесторы готовы вложить 200 миллионов долларов в строительство завода по выращиванию и переработке марикультуры в Приморье. Подробности обсудили на встрече в Хабаровске, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Накануне полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев встретился с китайскими предпринимателями, которые планируют реализовать на территории Приморского края ряд инвестиционных проектов. Сама встреча прошла в Хабаровске.

«Мы уже второй раз на Дальнем Востоке проводим такой день встречи. Предыдущий был во Владивостоке, а сегодня с участием китайских инвесторов мы проводим его в Хабаровске. Проектов довольно много. С некоторыми инвесторами мы уже встречались, и сейчас мы готовы к обсуждению этапов запуска весьма интересных проектов, а также задач, которые нужно решить, чтобы эти проекты реализовались», – рассказал Юрий Трутнев.

Так, китайская компания «Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian Aquaculture) намерена создать на острове Попова морской биотехнопарк «Островной». При этом у компании уже есть опыт работы в Приморье – сейчас они реализуют в Ольгинском районе Приморского края проект по выращиванию гребешка и трепанга. В новый проект инвесторы намерены вложить почти 200 миллионов долларов.

Вице-премьер подчеркнул, компания, которая вышла с предложением о развитии марикультуры, обладает высокой профессиональной компетенцией. «Практически они планируют увеличить объём производства марикультуры на 30 %, и у компании накоплен большой опыт работы в этой сфере. Я знаю, что есть интерес к развитию марикультуры в дальневосточных регионах и у других компаний. Считаю, что конкуренция будет полезна», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Кроме этого, один из перспективных проектов – строительство в прибрежной зоне Владивостока гостинично-жилого комплекса «Дом в море» в форме современного лайнера. Он будет включать в себя пятизвёздочный отель, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад, кинотеатры, концертные площадки, бары, рестораны, бассейны, зимний сад и автопарковку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что «лайнер» соберут за границей, а во Владивосток доставят в готовом виде. В Приморье рабочие установят сооружение на опоры, предварительно вмонтированные в морское дно.