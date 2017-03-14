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Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой: РИА "Восток-Медиа"
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Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой

Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
Водитель Land Cruiser врезался в припаркованную машину
сегодня, 08:32
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке блокирован проезд по улице Тигровой. Из-за покрывшейся льдом дороги на этом участке уже произошла авария, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Утром во вторник, 14 марта, автомобилисты краевого центра оказались заложниками дорожной обстановки. Так, часть спуска по улице Тигровой в центре города покрылась коркой льда. Водитель Land Cruiser не справился с управлением и врезался в припаркованную рядом машину. Из-за этого проезд по дороге оказался фактически блокирован. Однако многие автомобилисты и не рискнули двигаться в данном направлении. Некоторые водители, ещё не доезжая до места аварии, разворачивались и уезжали из-за гололёда.

Между тем о соблюдении правил безопасности и максимальной осторожности во время движения накануне предупреждали полицейские и сотрудники МЧС. Особую опасность представляют спуски и подъёмы проезжих частей. Водители также должны быть предельно внимательными при движении в зоне действия пешеходных переходов.   

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня в течение дня погода улучшится, однако на дорогах сохранится гололедица. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • 4вд  (сегодня, 08:53 )

    Ну так 4 ВД же мне на всё по барабану.

  • ...  (сегодня, 09:36 )

    Сам приедь, и спустись. . .

  • 3333  (сегодня, 09:29 )

    Похоже баба за рулем. Тем вообще все вдвойне по барабану, так как мозги отсутствуют.

  • ...  (сегодня, 09:38 )

    По сути твоя такая же??

  • 212  (сегодня, 09:52 )

    Твоя, моя, какая разница они все одинаковые--без мозгов.

  • снумумр  (сегодня, 11:09 )

    у твоей матери тоже нет мозгов? судя по комментариям это наследственное состояние.

  • Люди  (сегодня, 08:56 )

    За городом - просто каток, спуск к Садгороду - ледяная горка. Аварии. Если неуважаемым чиновникам не хватает в их тяжелой жизни острых ощущений, которые невозможно купить за деньги, предлагаю им бесплатный аттракцион, в котором могут принять участие все члены их семей, жены, дети. . . сядьте сами за руль. . . и прокатитесь! Слуги хреновы народа.

  • Бомж с пригорода  (сегодня, 09:05 )

    Согласен, на Садгороде в 7-00 часов утра голый лед был, машины 2 км ч ехали, аварий не было.

  • Бомж с пригорода  (сегодня, 09:03 )

    Крузак тормоз пережал поэтому его понесло, всего лишь нужно было переключить АКПП в режим L и накатом потихоньку спуститься.

  • 3333  (сегодня, 09:31 )

    Тяжелую машину может и на пониженной сорвать

  • ...  (сегодня, 09:39 )

    Полностью согласен!! Никто не застрахован. . .

  • victor 1234  (сегодня, 09:03 )

    Даме надо было спускаться на пониженной скорости.

  • дама  (сегодня, 09:43 )

    Не понимаю, о чём Вы. Я медленно ехала. С горки. На понижение. Не то? А ещё педальку жала. Тоже вниз. Не то?

  • 212  (сегодня, 09:34 )

    По идее ABS не должно было допустить блокирование колес, но когда за рулем сидит баба ничего не спасает.

  • ...  (сегодня, 09:43 )

    Для понимания, кто не ходил по этой горке ногами сегодня, на ногах стоять НЕВОЗМОЖНО!!! Просто скатываешься вниз. . . Поэтому осуждающие коменты неуместны. Ситуация довольно сложная была, и водитель Крузака, девушка, вполне достойно с ней справилась!! Моя машина не сильно пострадала. . . А вот если б ехал самоуверенный индюк, все было б гораздо печальнее. .

  • Cot  (сегодня, 09:55 )

    Так у нас «страна не пуганых идиотов», все знают что делать а как сами попадают в такую ситуацию обделываются.

  • VLK  (сегодня, 10:13 )

    А что делать если ты спускаешься по этой горке, АБС работает нормально, колесам заблокироваться не дает, автомат в режиме L, машина идет в натяг. НО! Вперед тебя имеется помеха - пешеход переходит дорогу (или вообще поскользнулся и упал), а дорога лед и машина на АБС и L, но не останавливается? Ну-ка профи-теоретики научите!

  • дама  (сегодня, 10:20 )

    Выпрыгнуть из машины, облегчив её и, тем самым, уменьшить силу удара и тяжесть наезда на пешехода.



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