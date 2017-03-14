Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой

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Водитель Land Cruiser врезался в припаркованную машину
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Во Владивостоке блокирован проезд по улице Тигровой. Из-за покрывшейся льдом дороги на этом участке уже произошла авария, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Утром во вторник, 14 марта, автомобилисты краевого центра оказались заложниками дорожной обстановки. Так, часть спуска по улице Тигровой в центре города покрылась коркой льда. Водитель Land Cruiser не справился с управлением и врезался в припаркованную рядом машину. Из-за этого проезд по дороге оказался фактически блокирован. Однако многие автомобилисты и не рискнули двигаться в данном направлении. Некоторые водители, ещё не доезжая до места аварии, разворачивались и уезжали из-за гололёда.
Между тем о соблюдении правил безопасности и максимальной осторожности во время движения накануне предупреждали полицейские и сотрудники МЧС. Особую опасность представляют спуски и подъёмы проезжих частей. Водители также должны быть предельно внимательными при движении в зоне действия пешеходных переходов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня в течение дня погода улучшится, однако на дорогах сохранится гололедица.
Ну так 4 ВД же мне на всё по барабану.
Сам приедь, и спустись. . .
Похоже баба за рулем. Тем вообще все вдвойне по барабану, так как мозги отсутствуют.
По сути твоя такая же??
Твоя, моя, какая разница они все одинаковые--без мозгов.
у твоей матери тоже нет мозгов? судя по комментариям это наследственное состояние.
За городом - просто каток, спуск к Садгороду - ледяная горка. Аварии. Если неуважаемым чиновникам не хватает в их тяжелой жизни острых ощущений, которые невозможно купить за деньги, предлагаю им бесплатный аттракцион, в котором могут принять участие все члены их семей, жены, дети. . . сядьте сами за руль. . . и прокатитесь! Слуги хреновы народа.
Согласен, на Садгороде в 7-00 часов утра голый лед был, машины 2 км ч ехали, аварий не было.
Крузак тормоз пережал поэтому его понесло, всего лишь нужно было переключить АКПП в режим L и накатом потихоньку спуститься.
Тяжелую машину может и на пониженной сорвать
Полностью согласен!! Никто не застрахован. . .
Даме надо было спускаться на пониженной скорости.
Не понимаю, о чём Вы. Я медленно ехала. С горки. На понижение. Не то? А ещё педальку жала. Тоже вниз. Не то?
По идее ABS не должно было допустить блокирование колес, но когда за рулем сидит баба ничего не спасает.
Для понимания, кто не ходил по этой горке ногами сегодня, на ногах стоять НЕВОЗМОЖНО!!! Просто скатываешься вниз. . . Поэтому осуждающие коменты неуместны. Ситуация довольно сложная была, и водитель Крузака, девушка, вполне достойно с ней справилась!! Моя машина не сильно пострадала. . . А вот если б ехал самоуверенный индюк, все было б гораздо печальнее. .
Так у нас «страна не пуганых идиотов», все знают что делать а как сами попадают в такую ситуацию обделываются.
А что делать если ты спускаешься по этой горке, АБС работает нормально, колесам заблокироваться не дает, автомат в режиме L, машина идет в натяг. НО! Вперед тебя имеется помеха - пешеход переходит дорогу (или вообще поскользнулся и упал), а дорога лед и машина на АБС и L, но не останавливается? Ну-ка профи-теоретики научите!
Выпрыгнуть из машины, облегчив её и, тем самым, уменьшить силу удара и тяжесть наезда на пешехода.