Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных

Сегодня в течение дня погода в крае заметно улучшится. На выходных в крае потеплеет до +9 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», минувшей ночью бушевавший накануне циклон продолжал движение по территории края на юго-восток и в районе Находки переместился на акваторию Японского моря. Сегодня в течение дня погода в Приморье начнёт улучшаться. В западной половине края осадки прекратятся, на востоке сохранятся только местами. При этом температура воздуха будет варьироваться от -1 до +8 градусов.

В краевом центре сегодня, 14 марта, небольшой снег возможен только утром. На дорогах ожидается гололедица. При сильном северном ветре столбик термометра остановится на отметках +2…+4 градуса.

Между тем, уверяют синоптики, к выходным во Владивостоке потеплеет до +9 градусов. Влияние циклонического вихря на погодные условия в крае сохранится до середины недели, но площадь и интенсивность осадков заметно уменьшатся. Ночью на 15 марта циклон пройдёт через северо-западную часть Тихого океана и начнёт интенсивно углубляться. Атмосферное давление над Приморьем будет расти, осадки прекратятся. Вместе с тем на территорию Приморского края начнёт поступать воздушная масса с севера. Температурный фон понизится на 3–5 градусов, особенно это будет заметно ночью.

Во второй половине рабочей недели синоптическая обстановка обещает быть спокойной. Фон температуры будет постепенно повышаться, а ветер ослабнет.