Сегодня часть Владивостока вновь останется без света

Сегодня, 14 марта, некоторые дома останутся без света. Все отключения плановые и связаны с проверкой электросетей. Энергетики сообщают, что работы продлятся до 17:00, сообщает РИА "Восток-Медиа". Отключения запланированы по следующим адресам: проспект 100-летия Владивостока, 78, 82; 26-й Километр, 20 участок; Адмирала Кузнецова, 90; Айвазовского, 85, 87, 89; Апухтина, 3; Бийская, 26, 26а, 27; Дальнегорская, 15; Калиновая, 1, 4; Каштановая, 11, 13, 15, 21; Круговая 2-я, 12, 14; Лунная, 7; Майкова, 3, 3-б, 5-б, 14, 16, 18, 22, 24; Маковского, 172, 180; Минеральная, 1а; Находкинская, 2, 4, 4а, 4-б, 5в, 8, 10, 11а, 11-б, 11в, 11д, 13, 14а; Окатовая, 39; Плещеева, 2; Пограничная, 22; Пологая, 60; Поселковая 2-я, 1а; Поселковый переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 18а; Русская, 23, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58; садовое общество «Лиман», 145; садовое общество «Строитель», 18, 29, 31; Сливовая, 1, 3, 5, 7; Тамбовская, 5, 7, 9; Тимирязева, 31; Шевченко, 7, 7-б, 7в, 9, 9а, 11, 11а, 11в, 15в, 15д, 17а, 20, 20а, 22, 24.

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