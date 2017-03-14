Сегодня часть Владивостока вновь останется без света

|
|
Электроэнергии не будет в течение рабочего дня
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 14 марта, некоторые дома останутся без света. Все отключения плановые и связаны с проверкой электросетей. Энергетики сообщают, что работы продлятся до 17:00, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Отключения запланированы по следующим адресам:
проспект 100-летия Владивостока, 78, 82;
26-й Километр, 20 участок;
Адмирала Кузнецова, 90;
Айвазовского, 85, 87, 89;
Апухтина, 3;
Бийская, 26, 26а, 27;
Дальнегорская, 15;
Калиновая, 1, 4;
Каштановая, 11, 13, 15, 21;
Круговая 2-я, 12, 14;
Лунная, 7;
Майкова, 3, 3-б, 5-б, 14, 16, 18, 22, 24;
Маковского, 172, 180;
Минеральная, 1а;
Находкинская, 2, 4, 4а, 4-б, 5в, 8, 10, 11а, 11-б, 11в, 11д, 13, 14а;
Окатовая, 39;
Плещеева, 2;
Пограничная, 22;
Пологая, 60;
Поселковая 2-я, 1а;
Поселковый переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 18а;
Русская, 23, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58;
садовое общество «Лиман», 145;
садовое общество «Строитель», 18, 29, 31;
Сливовая, 1, 3, 5, 7;
Тамбовская, 5, 7, 9;
Тимирязева, 31;
Шевченко, 7, 7-б, 7в, 9, 9а, 11, 11а, 11в, 15в, 15д, 17а, 20, 20а, 22, 24.