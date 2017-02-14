Во Владивостоке зажгли сердце из 55 освещённых окон

Владивосток сегодня стал одним из первых российских городов, где прошла акция «Azimut Hotels зажигает сердца». Она преобразила вечером здание самого отеля на Набережной и заодно собрала любителей селфи, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».













День святого Валентина российская сеть отелей «Азимут» второй год подряд проводит такую романтическую акцию. На фасаде гостиницы во Владивостоке в 19 часов началась работа по созданию стилизованного сердца. В течение 25 минут постояльцы отеля и координаторы мероприятия складывали сердце-пазл из 55 освещённых окон. Длительную борьбу со светом компенсировало итоговое видео.









Акцию поддержали и другие крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Уфа, Воронеж, Астрахань и Новосибирск. Организаторы призывали горожан и туристов принять участие в акции, сфотографировать огромное сердце или сделать селфи на его фоне. Всем разместившим фотографию сердца в социальных сетях с хештегами #azimutзажигаетсердца и #azimuthotels обещали подарки, главный среди них - сертификат на романтические выходные в отеле.

В прошлом году самое большое горящее сердце, сформированное из 136 светящихся окон, было зафиксировано в Мурманске, самое стойкое (два дня) - в Москве.

Тем не менее больше всего запомнят сегодняшний день пары, которые женились и развелись именно 14 февраля.







