Во Владивостоке зажгли сердце из 55 освещённых окон

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Организаторы пообещали победителям конкурса романтические выходные в отеле
|Фото: РИА "Восток-Медиа" - Андрей Урбановский
Владивосток сегодня стал одним из первых российских городов, где прошла акция «Azimut Hotels зажигает сердца». Она преобразила вечером здание самого отеля на Набережной и заодно собрала любителей селфи, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Акцию поддержали и другие крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Уфа, Воронеж, Астрахань и Новосибирск. Организаторы призывали горожан и туристов принять участие в акции, сфотографировать огромное сердце или сделать селфи на его фоне. Всем разместившим фотографию сердца в социальных сетях с хештегами #azimutзажигаетсердца и #azimuthotels обещали подарки, главный среди них - сертификат на романтические выходные в отеле.
В прошлом году самое большое горящее сердце, сформированное из 136 светящихся окон, было зафиксировано в Мурманске, самое стойкое (два дня) - в Москве.
Тем не менее больше всего запомнят сегодняшний день пары, которые женились и развелись именно 14 февраля.