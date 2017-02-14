В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия

В Приморье «заново» уволили сотрудника департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой администрации - начальника отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта. По данным прокуратуры региона, он входил в совет директоров ОАО «Экспресс Приморья» и незаконно получил вознаграждение более 440 тысяч рублей.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный обратил внимание на то, что руководитель отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта в администрации региона покинул эту должность по собственному желанию. В первом приказе, который подписал губернатор Владимир Миклушевский, значится формулировка «по инициативе гражданского служащего». На самом деле данный чиновник нарушил запрет, установленный статьёй 17 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и формулировка в таком случае должна быть более суровой.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», речь идёт о Денисе Максимове. Последняя существенная новость в местных СМИ с его участием была опубликована в начале сентября 2016 года – тогда краевые власти активно занимались ликвидацией последствий тайфуна «Лайонрок».

Максимов входил в состав совета директоров акционерного общества «Экспресс Приморья» и от данного юридического лица получил вознаграждение в сумме более 440 тысяч рублей. В итоге с подачи прокуратуры гражданский служащий уволен в связи с утратой доверия.

ОАО «Экспресс Приморья» - железнодорожная компания, которая занимается пригородными пассажирскими перевозками в самом Приморье, а также в Хабаровском крае, Еврейской автономии и в Амурской области. 51 % акций компании принадлежит РЖД, и 49 % - в собственности Приморского края.

Также, по данным прокуратуры, уволенный руководитель нарушил требования статьи 8 ФЗ «О противодействии коррупции», представив неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.