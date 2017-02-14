День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись

В День святого Валентина во Владивостоке не только играют свадьбы, но и разводятся. Некоторые пары специально, другие случайно, однако статистика Первомайского загса такова – 6 новоиспечённых семей и 16 заявлений о расторжении брака, сообщает из загса корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 февраля, регистрация брака во Владивостоке проходила только в Первомайском загсе на Гульбиновича. Изначально предполагалось, что семейными узами свяжутся 8 пар, однако две из них забрали заявления сегодня утром.

Все регистрации проходили во второй половине дня. Большинство невест и женихов выбрали скромные торжества с минимальным количеством приглашённых и вечерними нарядами. Однако некоторые девушки всё-таки переступили порог загса в белоснежных платьях.

Евгения и Александр Шерстюк, например, специально дату не выбирали: «Мы подавали заявление в декабре. На подготовку даётся два месяца, и так получилось, что ближайшая дата совпала с Днём всех влюблённых. Вообще, когда любящие сердца находят друг друга, для создания семьи подойдёт любой день».

Ещё одна пара, Тамила и Валерий Еремченко, заметно волновались перед регистрацией, несмотря на то, что вместе уже 14 лет. «Именно в этот день, 14 февраля, 14 лет назад мы познакомились. Другой даты нашей свадьбы просто не могло быть. Нам сказали позвонить в декабре, поэтому записывались мы за два месяца. Всем новобрачным желаем уважения, любви, счастья и гармонии», - сказали молодожёны.

По словам начальника отдела загс по Первомайскому району Галины Шестериковой, 14 февраля традиционно много желающих вступить в брак. Однако то, что праздник в этом году не совпал с обычными днями для регистрации – пятницей и субботой, – не помешало открыть двери для влюблённых.

«Такой день бывает раз в году, мы не могли отказать. На православный день влюблённых – День семьи, любви и верности 8 июля – на этот год осталось всего пара мест. Сегодня хочу пожелать всем парам любви, уважения и серьёзного отношения друг к другу. Многие гонятся за красивыми датами, а семью не хранят. Молодёжь должна понимать, что семья – это самое главное. Её нужно беречь», - рассказала Шестерикова.

В целом сегодня работа загса проходила в обычном режиме. Сотрудники принимали заявления на будущие регистрации и расторжения браков.

«Сегодня мы приняли 25 заявлений на регистрацию брака. Всего с начала года их уже более 450. Также сегодня принимали пары, которые хотят развестись. Таких 16», - уточнила начальник загса.