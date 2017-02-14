Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"

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В УК заявляют, что с домом на Красного Знамени невозможно работать
|Фото: wikimapia.org, РИА "Восток-Медиа"
В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратились владивостокцы, проживающие в доме № 90 на проспекте Красного Знамени. Они рассказали о том, что их дом попал в непростую ситуацию. Жильцы считают, что администрация Владивостока незаконно выставила его на конкурс и навязала им управляющую компанию.
Дайте нам смету
О претензиях жителей многоэтажки рассказала председатель совета дома Наталья Бодянчук.
«В 2013 году мы заключили договор с ООО УК «Жилищные услуги». Работали ни шатко ни валко. Проблемы начались, когда у нас в доме начали менять лифты. Совет дома начал запрашивать отчёт о том, сколько всего собрано денежных средств на их установку. Всё, что мы увидели, – это непонятно как составленный акт выполненных работ, где не было информации о деньгах», - рассказала она. Та же судьба, по словам Натальи Бодянчук, постигла и другие проекты. Председатель домового совета рассказала, что из-за отсутствия финансовой документации в доме не сделали тепловой узел. «Его проект утвердили, списали за это с нас 34 тысячи рублей. Мы сказали: дайте нам смету. Нужно ведь понять, как всё это реализовать. «Жилищные услуги» выслали нам какие-то схемы, а про стоимость опять ничего не сообщили. На этом всё и закончилось», - пояснила Наталья Бодянчук.
Подобных претензий к «управляйке» у жителей – целая гора. Они постоянно жаловались на действия УК в самые разные инстанции – прокуратуру, госжилинспекцию, администрацию города. Однако сейчас они столкнулись с более серьёзной проблемой. В конце прошлого года у компании «Жилищные услуги» истёк срок договора на обслуживание дома № 90 на проспекте Красного Знамени. После этого, по мнению жильцов, дом незаконно выставили на торги и передали другой управляющей компании – «Лидер».
«30 ноября 2016 года наш договор с «Жилищными услугами» закончился. Жильцов якобы об этом уведомили. Уже 9 декабря городские власти провели конкурс на выбор управляющей компании, в нарушение всяких законных сроков. В результате мы перешли под управление УК «Лидер», - рассказала Наталья Бодянчук. Глава совета дома считает, что у «Лидера» нет никаких законных оснований для управления домом, а городские власти просто забрали у его жителей право выбора «управляйки». Наталья не исключает даже фактов подлога документов. Председательница домового совета отметила, что она вместе с жильцами дома уже обратилась в соответствующие инстанции с заявлениями.
«С этим домом невозможно работать»
Впрочем, в компании «Жилищные услуги» на эту ситуацию смотрят совершенно иначе. Директор «управляйки» Галина Кривец рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» о том, что жильцы дома № 90 на Красного Знамени попросту саботируют работу УК.
«В какой-то момент я посчитала, что с этим домом просто невозможно работать. Настоящая глухая стена. Наталья Бодянчук настроила всех жильцов против нас. Нам, например, никто не подписывал акты выполненных работ. Мы что-то сделали, говорим – подпишите акт. Ни совет дома, ни жители его не подписывают. Вместо этого они строчат жалобы во все возможные инстанции», - сообщила директор. По словам Галины Кривец, бумаги и проекты, которые она отправляла жильцам, попросту терялись. Отказ идти на контакт и привёл жителей к нынешней неразберихе с управлением домом. «Я решила не продлевать договор обслуживания. За два месяца оповестила жильцов о прекращении нашего сотрудничества. За это время они должны были определиться с тем, кто будет дальше управлять домом. Они этого не сделали. В результате администрации города пришлось выставить дом на конкурс, который выиграла УК «Лидер», - пояснила директор УК. Она отметила, что все сроки, предписанные законодательством, были соблюдены. По словам Галины Кривец, после завершения торгов представители «Жилищных услуг», «Лидера» и городской администрации решили организовать встречу с жителями дома. Однако никто из жильцов на неё не явился. Интересно, что Наталья Бодянчук сообщает обратное: на встречу не явились сами представители «управляек». Об одной или о двух разных встречах говорят оппоненты, так и осталось невыясненным.
Война продолжается
Удивительно, но слова Галины Кривец подтверждают и в управляющей компании «Лидер». Юрист УК Евгений Антипов рассказал, что жильцы попросту отказываются идти на контакт.
«Я не совсем понимаю, чего добивается совет дома. Во главе него стоит Наталья Бодянчук, люди её во всём слушаются. Жильцы сначала «съели» директора прежней УК. Сами они не озаботились выбором «управляйки», в итоге властям пришлось провести конкурс. С нами собственники работать не хотят – они, например, уже жаловались на нас в антимонопольную службу», - сообщил он. Евгений Антипов считает, что катализатором недовольства могли стать возросшие коммунальные платежи. Это, по его словам, также произошло из-за бездействия жильцов. Администрация Владивостока при принудительном назначении управляющей компании ориентируется на свои расчёты тарифов. Их размер зависит от типа дома. На Красного Знамени, 90 он самый высокий из возможных. Евгений отметил, что жильцы могли сами выбрать УК с подходящим им тарифом – если бы захотели.
Как закончится этот конфликт – неизвестно. Ни у жильцов, ни у «управляйки» пока нет точек соприкосновения и какого-то компромисса. Владивостокцы настроены решительно и намерены в очередной раз штурмовать надзорные инстанции. В то же время сменить тип управления домом они смогут только через год – это следует из условий договора. Так что, судя по всему, «ЖКХ-война» на Красного Знамени, 90 закончится ещё не скоро.
Вот какие противные жильцы дома, не дают себя обмануть, отчет по деньгам требуют. Смешно.
Странно, что репортёр написавший эту статью не особенно то и вникнул в ту ситуацию, что под названием управляющей компании "Жилищные услуги" и кроется вся интрига. Существует две компании каждая со своим ИНН и со своим расчётным счётом, на который собираются платежи с жильцов, есть компания ООО УК "Жилищные услуги" и есть компания ООО"Жилищные услуги" но директор у обеих этих компаний один и тот же- Кривец Г. Н.
Так вот Жильцы заключали договор на обслуживание с ООО УК "Жилищные услуги"в 2013 году. НО в 2015 году в квитанциях на содержание жилья вместо ООО УК Жилищные услуги сперва появилась ООО "Жилищные услуги" но с реквизитами ООО УК "Жилищные услуги" потом стали приходить квитанции от ООО"Жилищные услуги" с ИНН и Р/С соответствующими ей. На законный вопрос жильцов- в чём дело? от Кривец был получен ответ, что в связи с отсутствием лицензии у ООО УК "Жилищные услуги" дом передан на обслуживание ООО "Жилищные услуги" как правоприемнику и на всех информационных сайтах госструктур именно эта компания значилась на управлении дома 90 по пр Красного Знамени.
Каково же было удивление жильцов, когда предупреждение об окончании обслуживания пришло от ООО УК "Жилищные услуги", ведь они были уверены, что их обслуживает уже другая компания(правоприемник). Поэтому пытливые умы собственников стали выяснять подробности ситуации с этими двумя ООО. И оказалось, что ООО "Жилищные услуги" незаконно зашли на дом и незаконно собирали деньги не только на содержание жилья, но и на софинансирование жильцов и администрации города для замены лифта грузоподъёмностью 500 кг. т. к. не заключали с собственниками договор на управление и содержание МДК.
не только не заключали договора, но и не проводили голосования на переход в ООО"Жилищные Услуги"
и всё бы прошло тихо, если бы Фонд капитального ремонта не начал замену лифтов в МДК. согласно сметному расчёту на замену значились два лифта, а установили только один- малый лифт. А вот списать собрались за два, за большой и за малый в общей сложности на 7 с лишним миллионов. (малый лифт 2, 8 млн) Возник законный вопрос- а почему за большой лифт тогда собрали деньги с жильцов. На все вопросы и запросы предоставить информацию жильцам по установке лифтов - в ответ только молчание, просьбы предоставить отчёт о проведённых работах по дому ремонтам - тоже молчание, ни смет, ни актов выполненных работ со стоимостью (КС-2, Кс-3), ни даже нарядов с подписями подтверждающими факт выполнения работ - НИЧЕГО-
а потом, как выяснилось уже позже, в конце ноября, дом выставили на торги, при этом договор заканчивался 30 ноября 2016, а на торги дом выставлен в октябре 2016, сроки не стыкуются. Вопрос напрашивается сам по себе: Какие торги? Почему? Ведь дом обслуживался ООО "Жилищные услуги", а расторгался договор с ООО УК "Жилищные услуги"- который, как считали жильцы, давно канул за горизонт-по этому и реагировали с удивлением. Ответы на эти вопросы огорошили всех- в Администрации жильцам заявили, что МДК 90 уже ГОД без УК!!!! А как же тогда Городская администрация переводила деньги в ООО "Жилищные услуги" на софинансирование для замены большого лифта! А всё очень просто- деньги собрали, а отчитаться не хотят- вот и сбежали от очётности. А прокуратура молчит. И торги прошли 09. 12. 2016. и "Лидер" зашёл с 26. 12. 2016, да вот только ГЖИ не дало ему согласие на этот дом(из-за сокрытия публичной информации). и Договора Собственникам ООО "Лидер" не предоставил и не подписал до сих пор, а уже 14. 02. 2017. А люди многие уже оплачивают квитанции.
Это не война против УК - это законные требования собственников к соблюдению ЖК и правил управления МДК установленных законодательно. А у кого "рыльце в пуху", тот и бежит с арены, прикрывая свою не компетентность, обвиняя жильцов, сваливая с больной головы на здоровую. лишь бы финансовую деятельнось не проверили. куда и на какие такие цели были потрачены деньги собранные с жильцов. то на один Р/С на один ИННН, то на другой Р/с с другим ИНН. - поди разберись. побольше мути- труднее для проверки. кто там будет напрягаться. . . на это и расчёт.
А вообще то я хочу сказать репортёру "БОЛЬШОЕ СПАСИБО". хотя бы за то, что вывел эту ситуацию на всеобщее обозрение. Дипломатично осветил скользкие моменты, что бы обе стороны не предъявили претензий. Предоставил читателям самим делать выводы, описал мнения обеих сторон! Молодец!