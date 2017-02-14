Госстройнадзор предположил ошибку технологии в стройке на Станюковича

В расследование причин обрушения подпорной стены и дороги у стройки на улице Станюковича экспертное мнение уже высказали представители краевой инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Они предположили вероятность ошибки в расчётах строителей и нарушение технологии возведения подпорной стены. По мнению инспекторов, стена могла обрушиться из-за неправильной технологии устройства ограждения котлована. Не исключают они и ошибки в расчётах несущей способности стены проектировщиками.

Специалисты также подчеркнули, что компания ООО «КаскадСтрой» ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушения в области долевого строительства, сумма штрафов с начала прошлого года составила 660 тысяч рублей. В частности, фиксировались нарушения требований технических регламентов и проектной документации, за что организации были выписаны несколько штрафов по 100 тысяч рублей. Кроме штрафов, «КаскадСтрой» получал предписания об обязательном устранении допущенных нарушений.

Как сообщает краевая пресс-служба, ООО «КаскадСтрой» строит не одно, а два многоэтажных здания на Станюковича: это многоквартирный жилой дом «Апарт-комплекс Гавань Резиденс» по адресу: Станюковича, 48 и многоярусная парковка в районе улицы Станюковича, 1. Именно в зоне парковки сегодня произошло обрушение, о котором ранее сообщало РИА «Восток-Медиа».

Разрешение на строительство в этом месте застройщику выдала администрация города Владивостока. Градостроительный план земельного участка, предусматривающий возведение объекта в районе автомобильной дороги, был утверждён городской администрацией в 2015 году.