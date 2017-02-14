Комиссия назовёт виновного в обрушении дороги во Владивостоке

Уже сегодня эксперты должны дать предварительную информацию по решению проблемы с обвалившейся дорогой в центре Владивостока. Место происшествия остаётся оцепленным даже спустя 4 часа после разрушения дороги, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

Во Владивостоке собрана экстренная комиссия по установлению причин обрушения дороги в центре города. На совещании обсудят также дальнейшие действия по установлению причин ЧП.

«Специалисты проверят строительную документацию, проект подрядчика и установят – есть ли вина тех, кто выдавал разрешение на строительство. В данный момент рано говорить, по чьей вине произошло ЧП», - рассказал журналистам вице-губернатор Приморья по вопросам градостроительства Эдуард Портнов. Первые результаты проверки появятся сегодня ближе к вечеру.

В данный момент место происшествия остаётся перекрытым. К обрушившейся дороге не пускают ни журналистов, ни жителей близлежащих домов. На месте работают сотрудники МЧС, МВД, представители краевой администрации и мэрии.

Сотрудники «Дальневосточной энергетической управляющей компании», которая располагается вблизи места ЧП, в данный момент ждут – будут ли их эвакуировать из здания.

По данным управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение о провале грунта под автодорогой поступило в 13:23. Размер провала 10х50 метров, глубина до 20 метров. Помимо этого, судя по фотографиям, из-за обвала пострадала и теплотрасса, проходящая вдоль стройки.

РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что о причинах обрушения не смогли сказать и в компании-застройщике. По их словам, всё строительство проходило в соответствии с проектом.



































