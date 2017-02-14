Автомобилистов Владивостока не пускают к провалу на Станюковича

Два наряда дорожно-патрульной службы и инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Владивостока работают на улице Станюковича, где сегодня обрушилась проезжая часть рядом со стройплощадкой. Как сообщает с места событий корреспондент РИА «Восток-Медиа», там сейчас существенно ограничено движение машин: проезд перекрыт начиная от Станюковича, 3. Преодолеть полицейский кордон могут только жители близлежащих домов.

Ранее сегодня главной новостью стал провал дороги у строящегося многоэтажного здания на Эгершельде. Подрядчиком объекта является ООО «КаскадСтрой», деятельность которого сейчас проверяет прокуратура.

По данным краевого управления МВД, обвал асфальта у дома № 28а на Станюковича в 13:30 обнаружил наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД, который патрулировал этот район. Территорию сразу оцепили, ограничив не только автомобильное, но и пешеходное движение. Водителям предлагают искать альтернативные пути движения.

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