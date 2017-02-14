Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока

Причиной грандиозного обвала проезжей части во Владивостоке стало обрушение подпорной стены. В строительной компании, возводившей её, пока не могут сказать, почему конструкция не удержалась на месте. По их словам, всё строительство проходило в соответствии с проектом.

Строительная компания «КаскадСтрой» дала первый комментарий по поводу ЧП на улице Станюковича во Владивостоке. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сегодня там обрушился приличный кусок проезжей части. Произошло всё на строящемся объекте «КаскадСтроя». Как рассказал коммерческий директор компании Павел Кондратенко, на этой площадке возводили многоуровневый паркинг.

«Жилой дом, который находится рядом, - это другой объект. Так вот, возле паркинга обрушилась подпорная стена. Все экспертизы и разрешительная документация на его строительство, на возведение стены у нас есть. Все работы проводились в строгом соответствии с проектом. Почему произошло обрушение, мы пока не знаем», - сообщил он. Павел Кондратенко добавил, что место ЧП уже оцепили и огородили. В ближайшее время там организуют дополнительное освещение.

Впрочем, если верить очевидцам, причиной аварии стал какой-то строительный «косяк». Об этом рассказал один из работников «Дальневосточной энергетической управляющей компании» (их офис находится рядом с местом обрушения). «Всё произошло в промежутке между 11 и 12 часами дня. Там вели строительство и каким-то образом обрушили грунт. На стройке произошёл какой-то оползень. Сначала посреди проезжей части пошла трещина, а потом дорога вовсе провалилась», - рассказал он.

Кто виноват в произошедшем – предстоит выяснить специалистам. Однако стоит заметить, что 9 февраля заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин вынес предостережение компании «КаскадСтрой». Он предупредил руководство фирмы «о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».