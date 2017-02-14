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Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
В строительной компании не понимают, как такое могло произойти
вчера, 15:54
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dps_vl

Причиной грандиозного обвала проезжей части во Владивостоке стало обрушение подпорной стены. В строительной компании, возводившей её, пока не могут сказать, почему конструкция не удержалась на месте. По их словам, всё строительство проходило в соответствии с проектом.

Строительная компания «КаскадСтрой» дала первый комментарий по поводу ЧП на улице Станюковича во Владивостоке. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сегодня там обрушился приличный кусок проезжей части. Произошло всё на строящемся объекте «КаскадСтроя». Как рассказал коммерческий директор компании Павел Кондратенко, на этой площадке возводили многоуровневый паркинг.

«Жилой дом, который находится рядом, - это другой объект. Так вот, возле паркинга обрушилась подпорная стена. Все экспертизы и разрешительная документация на его строительство, на возведение стены у нас есть. Все работы проводились в строгом соответствии с проектом. Почему произошло обрушение, мы пока не знаем», - сообщил он. Павел Кондратенко добавил, что место ЧП уже оцепили и огородили. В ближайшее время там организуют дополнительное освещение.

Впрочем, если верить очевидцам, причиной аварии стал какой-то строительный «косяк». Об этом рассказал один из работников «Дальневосточной энергетической управляющей компании» (их офис находится рядом с местом обрушения). «Всё произошло в промежутке между 11 и 12 часами дня. Там вели строительство и каким-то образом обрушили грунт. На стройке произошёл какой-то оползень. Сначала посреди проезжей части пошла трещина, а потом дорога вовсе провалилась», - рассказал он.

 

Кто виноват в произошедшем – предстоит выяснить специалистам. Однако стоит заметить, что 9 февраля заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин вынес предостережение компании «КаскадСтрой». Он предупредил руководство фирмы «о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

 
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Комментарии
  • Реальный патриот  (вчера, 16:34 )

    Если это произошло в советское время удивился бы , сейчас это норма. ну и конечно абама виноват

  • Неедрос  (вчера, 16:49 )

    Браво!

  • Негорожанка  (вчера, 16:53 )

    А потом дом потихоньку сползет, а там уже многие квартиры не дешевые купили. Ох рискуют люди и еще за свои же деньги

  • 888  (вчера, 16:54 )

    То ли еще будет!!! Весь Владивосток висит на подпорных стенах. (((

  • 111  (вчера, 17:10 )

    Это общага и квартиры там не покупают.

  • Olga  (вчера, 17:28 )

    Да там основной застройщик МастерстройДВ , поэтому все спустят на тормозах , компания известная своей наглостью . Они лихо по кап ремонту работали с администрацией края , но сколько веревочке не вейся конец все равно будет.

  • народ  (вчера, 17:34 )

    Да упыри одни. Виноваты вообще машины! Охренели совсем, ездят и ездят по этим дорогам. Тут люди дома по чесноку строят. . .

  • Не толерантный  (вчера, 18:25 )

    "В строительной компании, возводившей её, пока не могут сказать, почему конструкция не удержалась на месте. По их словам, всё строительство проходило в соответствии с проектом. " Еще до Нового Года гулял с ребенком рядом с этим сооружением и уже тогда было понятно, что добром не закончится и конструкция нае. . . тся вниз. Но видимо эти горе-строители думали иначе, раз все по проекту сделали и вопросов проектной организации не задали. Там рядышком есть еще сооружение типа гаража, так оно тоже скоро нае. . . тся вниз и уже реально похоронит людей.

  • KUM4  (вчера, 19:51 )

    На этом косогоре десятилетиями ледники зимой и речки летом, только деревья и кустарник сдерживали грунт. Деревья срезали, вода течет, зимой замерзает. обрушился ледник, потащил за собой грунт. Все это было у нас на глазах, я еще думала, как эти деревяшки все сдержат. Не сдержали.

  • баюн  (вчера, 20:11 )

    Про ледники сущая правда. У нас офис прям на против строящегося дома. Так когда начали фундамент возводить, ни как не могли струящуюся воду из грунта остановить, деревянными досками закрывали и арматуру вбивали, что бы не пополз грунт. Вот и результат!!!

  • гость  (вчера, 19:54 )

    Итог разрешений на точечные "втискивания" строений. Сколько метров между ними? Наверняка до миллиметра ПО ЧЕРТЕЖУ 25 метров! А на самом деле? Контроль архитектуры должен знать. Второе, качество проекта или его . . . Про исполнение на месте вообще говорить трудно. Кто исполнители? Какова их квалификация и соответствие требованиям документов? В общем организации напротив этого новостроя рекомендуется личные вещи на работе не держать. И отработать действия по эвакуации.

  • жулик  (вчера, 20:17 )

    Соотечественники. . а сколько таких разрешений МЕР ПИСя (нонче зэка) подмахнул не глядя? стоит между 2 домов скверик или детская площадка, ан нет. . выкорчевать надо и воткнуть небоскреб или ТРЦ. .

  • ССС  (вчера, 20:21 )

    'на этой площадке возводили многоуровневый паркинг' ну не хотят парковки строиться во Владивостоке. . --))

  • Primorskiy  (вчера, 20:27 )

    Ясно из за чего, сгнило всё в стране, то ли ещё рухнет )))

  • гость  (вчера, 20:34 )

    Кстати полагаю и сам небоскреб должен иметь нездоровую подвижку. Марочки то есть? Как себя ведут? Не рвутся ли? А ведь могли и "сдать" объект в сроки. После не дай бог. . . Работа для МЧС?

  • 123  (вчера, 20:37 )

    А все здания новые так строят? Ну господа жулики и богачи, молитесь каждую ночь!

  • мария пасичкина  (вчера, 20:44 )

    точечную застройку в городе давно пора прекратить , почему главный архитектор города подписывает разрешение , если нет территории по нормам строительства. На партизанском проспекте на территории Инструментального завода идет сторительство гостинницы прямо на дороге и выдали же разрешение местные инстанции , хотя даже не компетентному челу видно , что там места нет. Все подкуплено, коррупция разъедает все.

  • Nim  (вчера, 20:44 )

    Многоуровневый паркинг? Вот представляю, как он рушится, заполненный авто! Ладно, щас скотчем укрепят и продолжат. Россияне любят экстрим! Трим-трим. . .

  • кверти  (вчера, 20:51 )

    Я очень удивлюсь-тем дуракам, которые там квартиру купят. Дом строиться вопреки законам логики и физики, на насыпи рядом с морем. Еще не страшно. Если поднять старые архивы и карты-то не составит труда найти фотографии, где будет видно-что раньше, на месте обрушения находился вход в бомбоубежище, которое дальше идет по эгершельду. Вот и подумайте -что за спецы строят дом на бомбоубежищах.

  • Исторический материалист  (вчера, 20:52 )

    И не удивляюсь. Про проваливающиеся улицы еще Маяковский писал.

  • олений пенис  (вчера, 21:22 )

    Тут комментировать-советское и царское еще стоит, залипушные, воровские новоделы рушаться-аквапарки всякие и прочее такое авно. В стране, где никто не боится нарушать законы и за смерти людей только пальчиком перед носом погрозят иначе и быть не может!



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