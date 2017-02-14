В центре Владивостока обрушилась проезжая часть

Во Владивостоке днём 14 февраля разрушилась часть дороги. Проезжая часть «сползла» в котлован, который вырыли для строительства многоэтажного здания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Комиссии администрации города, специалисты ГО ЧС и бригады пожарной охраны Владивостока работают на месте обрушения дороги у здания на улице Станюковича, 28. Об этом корреспонденту редакции рассказали в пресс-службе мэрии. Вместе с дорогой под откос упала часть подпорной стенки. Происшествие произошло рядом со строящимся многоэтажным зданием, которое в данные момент возводят над яхт-клубом «7 футов» вдоль «Тропы здоровья».

Разрушенная дорога ведёт к концертному залу «Феско-Холл» и ряду частных коттеджей.

На месте обрушения сейчас находится сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС Дарья Адыева, которая сообщила РИА «Восток-Медиа»: «На дороге образовалась трещина. Сейчас ведётся осмотр места происшествия. Работают и краевые, и городские спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет».

Пресс-служба краевой администрации уточняет, что глубина провала достигла 20 метров. Губернатор держит ситуацию на контроле: по его поручению на Станюковича выехали руководители департаментов транспорта и дорожного хозяйства, по ЖКХ и топливным ресурсам.



