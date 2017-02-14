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Половина автоугонов на Дальнем Востоке происходит в Приморье

Половина автоугонов на Дальнем Востоке происходит в Приморье
Начальник приморской полиции отчитался перед краевыми депутатами
вчера, 13:20
Общество | Приморский край
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Фото: drivim.ru, РИА "Восток-Медиа"

Приморский край остаётся весьма опасным регионом для автомобилистов. Несмотря на общее снижение преступности в крае, здесь по-прежнему регистрируется большое количество угонов. Об этом рассказал руководитель приморского УВД Николай Афанасьев в ходе отчёта перед депутатами. На мероприятии побывал и корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 февраля, начальник приморской полиции Николай Афанасьев отчитался перед депутатами Законодательного собрания. В ходе заседания комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания он подробно рассказал об уровне преступности в регионе по итогам 2016 года. По словам главного полицейского края, уровень преступности в Приморье за 2016 год снизился на 17,4 %. Это выше, чем в среднем по России. Всего в регионе зафиксировано почти 40 000 преступлений. «В Приморье совершено 7788 тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с 2015 годом их число уменьшилось на 16,1 процента. При этом в среднем по стране этот показатель снизился на 11,9 %. То есть динамика в крае положительная», - рассказал Николай Афанасьев.


 

При этом в Приморье сохраняется непростая ситуация с воровством автомобилей. Как отметил руководитель краевого УМВД, половина автоугонов в Дальневосточном федеральном округе происходит именно в Приморском крае. Также он сказал, что на дорогах Приморья в 2016 году погибло 240 человек

Выступление Афанасьева не обошлось без депутатских вопросов. Так, коммунист Артём Самсонов поинтересовался у главного краевого полицейского, насколько рьяно стражи порядка борются с незаконными вырубками деревьев в Приморье. «За прошлый год мы зарегистрировали 1500 обращений по этому поводу. К уголовной ответственности мы привлекли 179 человек, выписали большое количество штрафов. Полиция активно работает в этом направлении при содействии властей», - ответил Николай Афанасьев. Также руководитель приморской полиции пообещал лично изучить проблемы с рубкой деревьев в Нагорном парке Владивостока. Артём Самсонов сообщил, что уже шесть лет безуспешно пытается выгнать оттуда строителей и нелегальных парковщиков. Ранее он с местными жителями пытался ликвидировать незаконную парковку – это едва не закончилось дракой

Интересно, что глава приморской полиции воздержался от упоминания коррупционного скандала, связанного с его замом Ильёй Шамратовым. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в прошлый четверг его задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в конце 2016 года полковник Илья Шамратов выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Однако оказалось, что сделал он это в собственных интересах. Вскоре замглавы краевого МВД потребовал от коллег отдать ему все подъёмные. В общей сложности Шамратов получил на руки около 4 миллионов рублей. Сейчас Илья Шамратов находится в следственном изоляторе.

 
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