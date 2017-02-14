В Приморье убили благородного оленя

В Приморье погиб благородный олень. Браконьера, убившего животное, задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информацию о том, что в урочище ключа Утазов неподалёку от села Поляны происходит отстрел диких животных, получили сотрудники уголовного розыска в Дальнереченске. В ходе разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в незаконной охоте. Им оказался 51-летний местный житель. При этом разрешения и документы на добычу охотничьих ресурсов, а также хранение и ношение огнестрельного оружия у мужчины отсутствовали.

В отделении он полностью признал свою вину и рассказал, где именно отстреливал, разделывал и хранил диких животных.

Сразу же после этого следственно-оперативная группа полиции и представитель охотничьего общества побывали на месте забоя, в 63-м квартале Боголюбовского лесничества. На месте инспекция нашла фрагменты туши благородного оленя (изюбра) и гладкоствольное ружьё 12-го калибра.

Сейчас по факту незаконной охоты проходит ряд исследований. Эксперты установят сумму ущерба, причинённого государству.

После доследственной проверки браконьер, вероятнее всего, попадёт под административную ответственность за незаконное хранение гладкоствольного огнестрельного оружия и уголовную – за незаконную охоту.















