В Приморье убили благородного оленя

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Браконьер показал, где разделывал и хранил дикое мясо
|Фото: pixabay.com
В Приморье погиб благородный олень. Браконьера, убившего животное, задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Информацию о том, что в урочище ключа Утазов неподалёку от села Поляны происходит отстрел диких животных, получили сотрудники уголовного розыска в Дальнереченске. В ходе разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в незаконной охоте. Им оказался 51-летний местный житель. При этом разрешения и документы на добычу охотничьих ресурсов, а также хранение и ношение огнестрельного оружия у мужчины отсутствовали.
В отделении он полностью признал свою вину и рассказал, где именно отстреливал, разделывал и хранил диких животных.
Сразу же после этого следственно-оперативная группа полиции и представитель охотничьего общества побывали на месте забоя, в 63-м квартале Боголюбовского лесничества. На месте инспекция нашла фрагменты туши благородного оленя (изюбра) и гладкоствольное ружьё 12-го калибра.
Сейчас по факту незаконной охоты проходит ряд исследований. Эксперты установят сумму ущерба, причинённого государству.
После доследственной проверки браконьер, вероятнее всего, попадёт под административную ответственность за незаконное хранение гладкоствольного огнестрельного оружия и уголовную – за незаконную охоту.
вот был бы он не благородный, было бы не жалко. Ведь кому нужны олени, тем более не великодушные
неужели ему сраку на немецкий крест порвут?я бы глянул, друзей бы пригласил на зрелище.