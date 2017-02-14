Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"

В Приморском крае суд оштрафовал Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» - изготовителя боевых разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Причём наказание связано не с их производством, а с нарушениями в работе заводского общепита, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

По данным этого ведомства, ещё в прошлом году проверяющие нашли ряд нарушений в столовой отдела № 359 и столовой МСЧ отдела № 352 ПАО ААК «ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина» и оформили предписание «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей». О каких именно нарушениях идёт речь, сотрудники Роспотребнадзора не уточнили. Важно то, что в декабре они ещё раз – уже внепланово - проверили эти две столовые. Оказалось, что предписание выполнено не в полном объёме, например, отсутствует производственный лабораторный контроль.

На основании результатов последней проверки юристы подготовили соответствующее заявление в Арбитражный суд Приморского края о привлечении завода «Прогресс» к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ. Суд согласился и оштрафовал публичное акционерное общество на 150 000 рублей.



