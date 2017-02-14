Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста

В интегрированном курорте «Приморье», расположенном на берегу Уссурийского залива, решено воплотить оригинальное дизайнерское решение: сделать въезд в форме Золотого моста. По задумке разработчиков, уменьшенная копия моста станет эффектным символом курорта, как ранее сам мост стал одним из популярнейших символов Владивостока.

Идея сделать въезд в виде моста была предложена АО «Корпорация развития Приморского края» совместно с одним из инвесторов. Представляя концепцию, генеральный директор «Корпорации» Андрей Фоломеев отметил, что идейным вдохновителем также выступил Крэйг Баллантайн, исполнительный директор компании «Джи1Интертейнмент», инвесторы которой построили на территории курорта первый гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal.

«Золотой мост – это тот объект, который уже хорошо узнаваем по всему миру», – подчеркнул представитель гонконгского инвестора.

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский отметил, что концепцию уже одобрили эксперты и инвесторы. При этом у жителей и гостей Приморья есть возможность обратиться в департамент туризма Приморского края и внести свои предложения в проект.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что второй знаменитый мост Владивостока уже завоевал право символизировать город на новой банкноте достоинством в 2000 рублей.