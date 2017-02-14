В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы

В День всех влюблённых в Приморье появится 15 новых семей. Именно такое количество пар решили узаконить свои отношения 14 февраля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации департамента записи актов гражданского состояния, шесть новых семей появятся во Владивостоке, по две – в Арсеньеве, Большом Камне и в Михайловском муниципальном районе, ещё по одной – в Красноармейском, Октябрьском и Партизанском муниципальных районах.

Специалисты департамента отмечают, что в этом году желающих создать семью именно в этот день значительно меньше. Вероятнее всего, это объясняется тем, что праздник выпал на начало рабочей недели. При этом представители ведомства уточняют, что с каждым годом становится популярнее российский праздник – День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Так, в прошлом году, например, в этот день в крае появилось 160 новых семей.

Интересно, что ещё неделю назад во Владивостоке планировалась регистрация 8 новых семей, но две пары передумали в последний момент.

«Сегодня мы должны были расписать 8 пар. Однако буквально сегодня утром две пары отказались. Одна девушка потеряла паспорт. Другие влюблённые просто отменили регистрацию, хотят перенести дату», - пояснили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Первомайском загсе Владивостока.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в День всех влюблённых во Владивостоке работает только Первомайский загс. Заявки на регистрацию он начал получать ещё летом прошлого года. В итоге к 14 февраля их накопилось 8. Несмотря на то, что в 2017 году День влюблённых приходится на вторник, сотрудники загса с пониманием отнеслись к желанию молодых людей и приняли заявления на регистрацию брака.