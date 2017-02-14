Рабочая неделя в Приморье завершится снегом и похолоданием

Перед этим в крае потеплеет до положительных значений

Рабочая неделя в Приморье завершится похолоданием и снегом. Сегодня изменений погоды не ожидается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Температурный фон останется на вчерашнем уровне. Во Владивостоке в День всех влюблённых погода также не поменяется.

Отрог сибирского антициклона обусловит в Приморье устойчивую погоду до середины рабочей недели. Осадков в это время не ожидается, при этом на большей части края температура воздуха повысится до положительных значений.

Во второй половине недели характер погоды над югом Дальневосточного региона поменяется. Отрог сибирского антициклона ослабеет, а с северо-восточных районов Китая начнёт движение на восток циклонический вихрь. Облачность его тёплых фронтальных разделов накроет западные районы края.

Небольшие и умеренные осадки возможны 16 февраля. В последний день рабочей недели за холодным фронтом на Приморье вторгнется холодная воздушная масса с севера. На большей территории усилится северный ветер, пойдёт снег и похолодает.