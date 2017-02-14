Некоторые владивостокцы останутся без света в День всех влюблённых

Специалисты МУПВ «ВПЭС» с 9 часов утра приступят к отключению электроэнергии в домах Владивостока. В зависимости от сложности работы горожанам придётся подождать от двух до восьми часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 февраля, с 9:00 до 17:00 продлятся плановые отключения электроэнергии в центре и других частях приморской столицы. Энергетики приводят полный список домов на следующих улицах и проспектах:

3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 15, 42, 49;

5-й Ключ, 23, 25, 27, 29, 31, 31-б, 33, 33а, 42а, 44, 45, 46, 48, 48а, 48-б, 48г, 49, 50, 52, 54;

Адмирала Фокина, 1;

Айвазовского, 10;

Батарейная, 1;

Героев Хасана, 28;

Инженерный переулок, 14а;

Каплунова, 8;

Клевера, 3, 26;

Мурманская, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Нарвская, 6-б, 6в, 22, 24, 26, 28, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 53а;

Невельского, 1, 3;

Некрасовская, 74;

Никифорова, 42, 50, 54, 56;

Охотская, 3г;

садовое общество «Чайка», 17, 17а, 18а, 19а, 20а, 52, 56, 59, 63, 64, 65, 66, 78, 80, 81, 87, 105;

садовое общество «Энергетик», 77;

садовое общество «Юбилейное», 32, 46, 47, 76, 80, 87, 91, 92, 95;

садовое товарищество «Авангард», 165;

садовое товарищество «Водник», 19;

садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68;

садовое товарищество «Зелёный угол», 1, 16, 44, 110;

садовое товарищество «Юбилей», 21;

садовое товарищество «Юбилейное–2», 12а;

Светланская, 167а, 169/171;

Тихвинская, 31, 42, 44, 46, 48, 50;

Шевченко, 21в, 21е, 23, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 35в, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44а, 44-б, 46, 46в, 48, 50, 54, 68, 68-б, 70, 72, 74, 76, 80, 82;

Шилкинская, 15, 19, 21.