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Хет-трик Казакова привёл "Адмирал" к первой победе над "Йокеритом"

Хет-трик Казакова привёл "Адмирал" к первой победе над "Йокеритом"
До этого "моряки" ни разу не выигрывали финских "шутов"
14 января 2017, 20:03
Спорт | Приморский край
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Фото: hcadmiral.ru

Приморский хоккейный клуб впервые в истории существования обыграл финский «Йокерит». Подопечные Александра Андриевского одолели серьёзного соперника на домашней площадке со счётом 5:4, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Только что на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке завершилась настоящая борьба приморского клуба «Адмирал» и «шутов» из Хельсинки. «Морякам» наконец-то удалось преодолеть непобедимую команду – до сегодняшней победы «Йокерит» был единственным клубом в лиге, в матчах с которым «Адмирал» не заработал ни одного очка. Сегодняшняя историческая виктория пришлась на овертайм и принесла «сине-белым» только 2 очка.

Счёт матча открыли гости. Ворота «Адмирала» на старте первого периода распечатал Вилле Лаюнен. Не прошло и двух минут, как «моряки» смогли отыграться – первый гол оформил Виктор Александров. До конца первого периода приморцы увеличили разрыв – 2:1. Автором второй шайбы выступил Максим Казаков.

В начале второго временного отрезка отличился Джонатон Блум – 3:1. Через некоторое время «класс» показал снова Максим Казаков, оформивший дубль – 4:1. Однако финнам удалось отыграть одну шайбу за две секунды до второго перерыва – 4:2.

В третьем периоде гости смогли сравнять счёт. Сначала оборону приморцев пробил Чарльз Геноуэй, а затем Брайан О`Нилл. В итоге исход встречи решился в дополнительное время. Автором победного гола стал Максим Казаков, оформивший таким образом хет-трик.

Теперь в копилке «Адмирала» значится 69 очков. Команда всё ещё держится за восьмое место в турнирной таблице конференции «Восток».

Следующая игра подопечных Александра Андриевского состоится в понедельник, 16 января. Приморцы примут на родном льду минское «Динамо». После этого команда отправится в соседний Хабаровск, где 19 января сыграет с «Амуром». Серия выездных игр продолжится матчами против «Медвешчака» в Загребе и «Слована» в Братиславе 24 и 28 января соответственно.

 
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