Владивостокцы требуют отставки депутата Дмитрия Сулеева

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В приморской столице набирает обороты "скверное дело"
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Жители Владивостока провели митинг против строительства "депутатского" магазина на улице Бестужева. Несмотря на остановку работ, они считают, что пока ещё не полностью победили. На сегодняшнем мероприятии побывал и корреспондент РИА "Восток-Медиа".
14 января на привокзальной площади Владивостока состоялся митинг против скандальной стройки магазина по адресу: улица Бестужева, 40. РИА "Восток-Медиа" следит за этой темой с декабря: в ночь с 7 на 8 число рабочие компании "Версат" огородили территорию местного сквера и начали готовить там строительную площадку. Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, изначальным учредителем строительной компании является депутат городской думы Дмитрий Сулеев. Жильцы близлежащих домов устроили протестную акцию, куда пригласили депутатов и журналистов. Впоследствии стройку обсуждали уже в гордуме. Эти усилия принесли результат: 30 декабря администрация Владивостока отменила строительство. Однако сами жильцы считают, что до полной победы им ещё далеко.
Одна из пришедших на субботний митинг жительниц дома по адресу: улица Бестужева, 40, Альбина Михайловна, рассказала корреспонденту РИА "Восток-Медиа": "Пока стройку остановили – это хорошо. Но нам стало известно, что затеявший её депутат Сулеев собирается обжаловать это решение в суде. То есть вопрос пока не закрыт. Мы хотим, чтобы стройку вообще снесли, чтобы можно было возродить сквер".
На митинг явилось около 30 человек – гораздо меньше, чем на первую акцию протеста. Во многом это связано с морозной погодой во Владивостоке. Некоторые участники акции принесли с собой самодельные транспаранты.
Не все из них, впрочем, относились непосредственно к теме митинга.
Правозащитник Пётр Довганюк пришёл с лозунгом против строек коттеджей в пригороде Владивостока. Он так объяснил своё решение: "Это ведь тоже проблема экологии! Мы с девяностых годов пытаемся обратить внимание властей на эту проблему, но без толку. Во Владивостоке гибнет природа, это всё одна проблема!"
Организатор митинга – общественный деятель, председатель фонда "Горожанин и гражданин" Сергей Мильвит – открыл мероприятие небольшой вступительной речью. "Мы собрались здесь, чтобы решить проблему вырубки зелёных зон во Владивостоке. У нас много проблемных зон – на Академгородке, в сквере Игнатьева. Поводом для этой встречи стала стройка на Бестужева, 40. Мы подозреваем, что строительство ведётся там незаконно. Считаем, что при оформлении заёмщиков документов на него были факты подлога и мошенничества", — заявил он.
Сергей Мильвит отметил, что губернатор Владимир Миклушевский взял проблему с "депутатской" стройкой под личный контроль. Это может приблизить положительный исход дела. Общественник считает, что прокуратуре стоит заняться этим вопросом и отменить разрешение на аренду земли сквера "Версатом".
Далее речь держали жители домов, расположенных рядом с местом, где расолагался сквер. "Во Владивостоке уничтожают последние зелёные островки. Рубка деревьев – это беда всего города. Знаете, у нас вот по телевизору постоянно показывают Донбасс. Там война, всё разрушено – но местные жители пытаются поддерживать красоту в городах, как-то их облагородить. Так почему у нас, в благополучном и мирном Владивостоке, всё, наоборот, разрушают и рубят?" — обратилась к собравшимся жительница дома на Бестужева Валентина Дмитриевна.
Другие выступающие требовали вмешательства в этот вопрос прокуратуры. С самым решительным заявлением выступили представители домов № 36 и 38 по улице Бестужева. Они написали обращение к председателю городской думы Елене Новицкой с требованием отставки Дмитрия Сулеева. Текст зачитала одна из представителей инициативной группы: "Мы требуем осудить действия Сулеева и освободить его от депутатской должности председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности. Кроме того, требуем обратиться в прокуратуру с просьбой о прекращении стройки на Бестужева, 40".
Под этим письмом подписались и некоторые участники акции.
Каков будет результат сегодняшней акции – пока неясно. Вероятнее всего, "скверное дело" начнёт активно развиваться в ближайшее время, когда суд рассмотрит апелляцию компании "Версат" об отмене строительства. Тогда станет понятно, чья сторона одерживает верх в данном споре.
Сулеева давно пора отправить в отставку. Циничное пренебрежение своими обязанностями депутата и отсутствие уважения к людям. Где прокуратура и комиссия по депутатской этике?G
Ща доотдыхаю в Пхукете, вернусь и достроим супер-мини маркет. Вырубку дров уже никто не остановит.
Там же где и Сулеев!
Митинг-то разрешенный?Вот еще один будущий депутат крайдуры нарисовывается(Мильвит)-смотрите и учитесь, как надо во власть ходить!А насчет стройки вы можете успокоиться-бумаге выправляются комар носа не подточит и с весной, с наступлением тепла зазвенят топоры и рухнет ваш этот вишневый сад, а на его месте появится новый супермаркет, так нужный жителям района. Крепитесь там, разводите цветы в горшках на подоконнике!
Они в депутаты то идут для выгоды для себя, а не для народа. Ахоян настроил магазинов. . . . Этот за ним видно потянулся. . . прокуратура ждет откат, а остальные штаны протирают да зряплату получают. . .
Сулеев, видимо от слова ссули
Помню этот дом называли в СССР - 40 бестыжих :)
А вы че завидуете мне русские нищеброды??? Я еще много чего построил на отмытые свои деньги. У меня и БМВ центр на океанской свой)))
Никакого "уважения к президенту ха, депутат вообще то не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью а наши даже и не думают скравать
для чего идут в депутаты, ? для того чтобы чтобы творить беспредел и грабить страну, там все такие.
Специально для марии писичкиной-я бабло ввалил на выбор, чтоб таких дур сблатовать на выборы, и нималое бабло, надо сказать. Забыли, что у нас рыночные отношения?Что нужны инвестиции сначала сделать, чтобы выйти на прибыль?Вот строим дома, стоянки, супермаркеты , инвестируем, и вам работенку даем. Так что пойми и прости, но ваша лошадь едет мимо, надо было за социализм держаться, а не голосовать за сами знаете, кого.
СРОЧНО ПОЖАРНИКА ИЗ КРЕМЛЯ !!!! БОЯТЬСЯ ПЕРЕСТАЛИ !!!
Если по чесноку то магазина приличного в том районе нет, сквера как такового тоже не было, просто деревья, кусты, сорняки да лопух где выгуливали собак, городу нужны магазины, парковки и парки, просто должна уже в 21 веке как никак, вводиться комплексная застройка, тогда и проблем не будет.
Если по чесноку, то городу нужны красивые скверы , парковые зоны, современные и благоустроенные развлекательные комплексы, а не уродливая сулеевщина которой забит весь Владивосток.
Тут ЛЮДИ ЖИВУТ! Дети у них, старики. . . . . . А скверов нет! А депутаты, типа этого "народные", бесстыжие, совсем совесть потеряли!!! Каждый шмат территории, еще пока озелененной, под свои магазины и торговые центры прихапать норовят!
Замучили этой точечной застройкой, пройти негде. Архитектора на мыла.
Кончай пузыриться, шантрапа!Сходили, воздухом подышали, попиарились и по диванам. Вы по судам, по прокуратурам, запросы, иски-и денежку ввалить, а как же?Есть богатыри?Чувачок там есть, хочет в политику воткнуться на таких вот бурлениях овна, на снеговой пади с чурковыми парковками боролся, вот он конкретно землю может рыть, остальные могут расходиться, вольно!Магазин будет построен и даже раньше срока. Шавок на балконе выгуливайте!
Поддерживаю отставку депутата Дмитрия Сулеева. Их сейчас сажают пачками, нор в родном городе он может успеть нагадить.
"Кто ж его посадит, он же памятник!"=)).
А по существу вот: Инициатива, как и само голосование по отзыву выдвигается в том же порядке, что и для проведения местного референдума с некоторыми особенностями, поэтому и сам отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления можно представить как последовательность определенных процедур: возбуждение инициативы и определение оснований отзыва, сбор подписей в поддержку назначения голосования по отзыву, назначение голосования по отзыву, агитация за отзыв и против отзыва. Эта стадия процедуры отзыва обязательно предполагает информирование отзываемого лица инициаторами отзыва, а также соответствующей избирательной комиссий. Информирование может иметь место уже на стадии инициативы отзыва. Лицо, в отношении которого возбуждается отзыв, вправе представлять инициаторам, избирателям, а также избирательной комиссии свои объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва. Естественно, что граждане вправе участвовать в агитации и высказываться за отзыв или против отзыва депутата, выборного должностного лица, голосование по отзыву, определение результатов голосования. Депутат, член выборного органа или выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).
Еще один умник, нету в Уставе Владивостока процедуры отзыва депутата, его кто принимал по твоему??? сами депутаты, какой отзыв??!!?? черт возьму Мильвит успокойся уже вместе с Костей Богданенко, я понимаю что последнего развели на десятки лямов Илья Митькин и Ко в лице Вити, ну тебя то куда понесло?
Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (№131-ФЗ), статья 24, Вам в помощь. И да, я умник.
Площадь ВОКЗАЛЬНАЯ.
Игорь ты идиот, депутата не могут в отставку отправить) он не чиновник, хоть законы почитай страны в которой живешь.
Никто никого никуда не посадит и не отзовет-единственно, на что хватит пороху-громко пукнуть в воду. Их, видите ли, заело, что пустырь запакощенный перестал быть местом выгула их блохастых шавок, перестал свободно засеиваться собачьими кувэлками, да и человечьими, походу. Пожалуйста, кто вам мешал арендовать, приватизировать эту землю и платить за нее налоги?Супермаркет даст работу и налоги городу, а ваши эгоистичные устремления направляйте на свои дачные участки и шавок там на грядках заодно выгуляете.
"Супермаркеты" Реми, господина Сулеева, это убогое говно которое ничем не лучше собачих экскрементов, да и человечьих тоже)). По факту, одно говно решено заменить другим говном очень по русски между прочим).
Мои забавные, , друзья, , ! Кто получил участок, Вы все по своему красивы, когда найдете букву Я, не будьте в сердце с ней игривы. Я знаю, есть на свете друг одна единственная совесть , она не требует порук, как и Божественная повесть. Была дорога вдоль берега моря, в проекте , где она, от Эгершельда. . . Ребята, любите свой город Владивосток и оставьте его красивым, как это сделали архитекторы на ул. Светланской в свои годы, мы не заберем ничего с собой в тот мир куда когда-то уйдем, поэтому не магазины на метре, а бесплатные спортивные учреждения, в этом будем ваша память и молодежь будет здоровая.
Бесплатный спорт? Вова Николаев иди на в дейту тут что забыл?
Магазина не будет. А вот в феврале начнется волна арестованных чиновников.
Взгляните на тусняк-сплошь тетки глубоко климактерических возрастов, которые маются от безделья . Дач пока нет, шавок по морозу много не нагуляешь вот и бузят. А тут хлопчики политиканы местного разлива подкатились, как действующие, так и начинающие. И понеслась развлекуха. Беда их в том, что свои эгоистические амбиции они хотели бы, чтобы их воплощали другие, чужими руками. Политики-то своей цели добьются, голоса подберут , попиарятся. А вы , тетки, останетесь при своих, за кефиром в супер ходить будете, стул улучшать. Есть, кста, альтернатива-не хотите маркет, можно автостоянку устроить.
Надо вообще запретить любую застройку в непосредственной близости от того что было возведено до начала 90-х годов. Надо расширять город в сторону пригорода и Уссурийского залива, а не громоздить точечные застройки там где уже и пешеходам скоро нельзя будет пройти.
Пешеходам уже негде ходить!Владивосток превратили в помойную яму, жаль.
Неправильно думаете , товарищ. В таком случае вся Корейка по сей день была бы деревянной, тоже и Рабочая, Чуркин. Боьшевики не придерживались этого правила, за старье цеплчться не нужно. Торговые заведения строят там, где есть реальный покупательский поток и не иначе. А поскольку чистоган рулит-старую рухлядь в топку!
Только большевики и застраивали город целыми районами с инфраструктурой:школами, больницами, магазинами и т. д.
Пока вы тут шум разводите, я, на честно заработанные деньги, покупаю Находкинский порт, а скверов таких выкуплено и вырублено, не счесть.
С покупочкой , Сергей Михайлович!