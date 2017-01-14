Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании : РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 16 января 2017 года, 10:50
В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
По Приморью ударят крещенские морозы
По Приморью ударят крещенские морозы
К понедельнику в Хабаровске закончился снегопад
К понедельнику в Хабаровске закончился снегопад
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:37
По Приморью ударят крещенские морозы
вчера, 16:51
"СКА-Нефтяник" на старте второго этапа ЧР обыграл "Водник"
сегодня, 06:24
Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода
вчера, 12:25
В Хабаровске на заснеженном проспекте автобус съехал в кювет
вчера, 11:25
"СКА-Нефтяник" поборется за очки с "Водником" из Архангельска
вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
вчера, 11:11
"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"
вчера, 18:19
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 17:55
В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 20:10
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"

Обсуждаемое
вчера, 18:19
6

Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 11:20
4

Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
вчера, 15:40
3

В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла
полчаса назад
2

В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
вчера, 14:35
1

Жителю Тынды померещилась бомба в собственной квартире
вчера, 17:55
1

В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 12:25
1

В Хабаровске на заснеженном проспекте автобус съехал в кювет
вчера, 11:25
"СКА-Нефтяник" поборется за очки с "Водником" из Архангельска
вчера, 11:11
"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"
вчера, 19:25
Молодые легкоатлеты Дальнего Востока отобрались на первенство России
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 245



Система Orphus

Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании

Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании
Криминальная драма "На районе" проходит стадию постпродакшн
14 января 2017, 16:11
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: marsme.ru, woman.ru

Снятая во Владивостоке криминальная драма «На районе» должна в этом году появиться на киноэкранах страны. Позднее входящие в один холдинг кинокомпании «Марс Фильм» и «Марс Медиа» назовут дату начала проката, а пока власти Приморского края определились с компенсацией части затрат на кинопроизводство.

Сегодня, 14 января, пресс-служба администрации Приморья сообщила о решении возместить кинокомпании «Марс Фильм» часть расходов на проживание, проезд к месту съёмок и другие затраты. Система рибейта заработала в регионе в ноябре 2016 года. По ней до 15 % затрат съёмочных групп на кинопроизводство на территории Приморья будут компенсироваться из краевого бюджета, и съёмочная группа фильма «На районе» стала первой в списке претендентов на такую компенсацию.

К этому дню специальная комиссия оценила соответствие проекта указанным администрацией условиям, теперь предстоит проверка конкурсных финансовых документов от компании «Марс Фильм» и решение по точной сумме компенсации.

РИА «Восток-Медиа» уже подробно рассказывало о дебютной полнометражной ленте актрисы и режиссёра из Владивостока Ольги Зуевой. Она же написала сценарий фильма «На районе», бюджет которого оценивается в 60 миллионов рублей. Одну из главных ролей сыграл популярный актёр Данила Козловский, который на этот раз также выступил в роли продюсера вместе с главой «Марс Медиа» Рубеном Дишдишяном.


 

В сентябре 2016 года съёмки проходили в Москве и Владивостоке. Ранее была информация о возможном выходе в прокат весной 2017-го. Как уточнили сейчас корреспонденту «Восток-Медиа» в PR-дирекции кинокомпании, точную дату выхода картины на киноэкраны они ещё не называют. Сейчас продолжается этап так называемого постпродакшн – монтаж, озвучание и обработка отснятого материала.  

Краевые власти в свою очередь отмечают: система рибейта рассчитана не только на крупные столичные кинокомпании, но и местных кинематографистов, которые тоже могут подавать заявки. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Виктор  (16:24, 14.01.2017)

    А может лучше пенсионерам или врачам?

  • Пенсионерка  (16:43, 14.01.2017)

    С чего это вдруг им возмещать? То что они снимали здесь их никто не просил и ни о чем это не говорит. Неужели мы так прекрасно живем чтобы спонсировать кого то, эти деньги , если не знают что с ними делать надо на развитие именно региона а не на заезжих гастролеров.

  • Не толерантный  (16:54, 14.01.2017)

    Пусть из собственного кармана финансируют все что в голову взбредет.

  • АлекСАШКА  (17:01, 14.01.2017)

    А при просмотре фильма в кинотеатре мне возместят хоть немного денюшег??? Ну хоть маленькой смс-кой, А?

  • Турист  (17:03, 14.01.2017)

    Может за эти деньги лучше переезд на ДСК отремонтировать нормально.

  • ЖИтель  (вчера, 18:24 )

    Некуда денег, видать, девать. Странная компенсация.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru