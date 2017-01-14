Павел Шугуров переезжает работать в другой город

Один из самых заметных представителей молодого творческого сообщества Владивостока Павел Шугуров принял предложение о вступлении на руководящую должность в мэрии Южно-Сахалинска. Как некогда во Владивостоке, он станет главным художником города. По словам Шугурова, к новым обязанностям ему предстоит приступить 23 января. Пока Павел не строит далеко идущие планы, а говорит о перспективе поработать на Сахалине года три. Семья художника останется во Владивостоке.

Перед отъездом Павел и его друзья-музыканты, играющие в рок-группе «Короли Владивостока», дали прощальный концерт в одном из популярных клубов. Они исполнили хиты, уже полюбившиеся публике, — «Жир из колбасы», «Вали», «Наш день» и множество других. Лидер группы Sugar-boy предстал в новых розовых штанах и «дьявольском» гриме, напомнив образ Джека Николсона из фильма «Иствикские ведьмы». Зрители тоже нашли, чем ответить артисту — среди них был замечен настоящий фрик в очках авиатора и ярком сарафане в крупный горох. Отдать дань музыкальному творчеству Шугурова пришли и матёрые представители панк-сцены города — Леонид Штительман, Михаил Павин.

На вопрос, что будет делать коллектив, оставшийся без лидера на ближайшие годы, бас-гитарист Дмитрий Бахтин, вздохнув, ответил: «Мы думаем над этим…» За последний год группа сделала изрядный качественный рывок, отперетировав множество номеров, под которые клубная публика с удовольствием скачет. Во время концерта Шугуров не раз благодарил танцующих и кричал «Спасибо, Владивосток!»

РИА «Восток-Медиа» рассказывало о наиболее ярких проектах, осуществлённых Шугуровым и его единомышленниками в приморской столице. Среди них — подсветка зданий, новые указатели для владивостокских улиц, стрит-арт в центральной части города, выставка необычных дорожных знаков. Были и любопытные неосуществлённые замыслы — например, проект художественного мемориала в честь Дэвида Боуи, который так и не удалось воплотить из-за отсутствия поддержки широкой общественности.