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Павел Шугуров переезжает работать в другой город

Павел Шугуров переезжает работать в другой город
Накануне его рок-группа "Короли Владивостока" дала прощальный концерт
14 января 2017, 13:00
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Один из самых заметных представителей молодого творческого сообщества Владивостока Павел Шугуров принял предложение о вступлении на руководящую должность в мэрии Южно-Сахалинска. Как некогда во Владивостоке, он станет главным художником города. По словам Шугурова, к новым обязанностям ему предстоит приступить 23 января. Пока Павел не строит далеко идущие планы, а говорит о перспективе поработать на Сахалине года три. Семья художника останется во Владивостоке.

Перед отъездом Павел и его друзья-музыканты, играющие в рок-группе «Короли Владивостока», дали прощальный концерт в одном из популярных клубов. Они исполнили хиты, уже полюбившиеся публике, — «Жир из колбасы», «Вали», «Наш день» и множество других. Лидер группы Sugar-boy предстал в новых розовых штанах и «дьявольском» гриме, напомнив образ Джека Николсона из фильма «Иствикские ведьмы». Зрители тоже нашли, чем ответить артисту — среди них был замечен настоящий фрик в очках авиатора и ярком сарафане в крупный горох. Отдать дань музыкальному творчеству Шугурова пришли и матёрые представители панк-сцены города — Леонид Штительман, Михаил Павин.

На вопрос, что будет делать коллектив, оставшийся без лидера на ближайшие годы, бас-гитарист Дмитрий Бахтин, вздохнув, ответил: «Мы думаем над этим…» За последний год группа сделала изрядный качественный рывок, отперетировав множество номеров, под которые клубная публика с удовольствием скачет. Во время концерта Шугуров не раз благодарил танцующих и кричал «Спасибо, Владивосток!»

РИА «Восток-Медиа» рассказывало о наиболее ярких проектах, осуществлённых Шугуровым и его единомышленниками в приморской столице. Среди них — подсветка зданий, новые указатели для владивостокских улиц, стрит-арт в центральной части города, выставка необычных дорожных знаков. Были и любопытные неосуществлённые замыслы — например, проект художественного мемориала в честь Дэвида Боуи, который так и не удалось воплотить из-за отсутствия поддержки широкой общественности.


 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Алла  (13:50, 14.01.2017)

    Очень жаль, что уезжает! Город хорошо украсил Шугуров, молодец, не равнодушный человек.

  • ПенсиАнерка  (13:59, 14.01.2017)

    Пусть заберет обязательно всех своих фриков в очках и без- мутотени и без него хватает

  • А кто подписывал?  (14:19, 14.01.2017)

    А кто эти клоуны? Пусть валит в гейевропу в своих гламурных штанах полупокерных. . .

  • Почётный член  (15:14, 14.01.2017)

    Это хорошая новость, Южно-Сахалинск вот только жалко.

  • Наташа  (15:46, 14.01.2017)

    Я плЯкаль- от радости!( что в городе хоть немного станет спокойнее от дядек в дамских штанах и сарафанах)

  • JD  (вчера, 00:11 )

    хахаха)) нашел кое что в сети сижу слушаю. колхоз!=__))) Вали короче)))

  • олений пенис  (вчера, 09:54 )

    Давай, до свиданья, оплаченное баловство закончилось. Здесь, по крайней мере.

  • Игорь  (вчера, 23:22 )

    Бюджет Владивостока освоен, далее лохи сахалинские помогут. Связи архитектурные в развитии. Все просто, бездари лезут в наглую.



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