В кинотеатре "Океан" стартовала неделя французского кино

Сегодня во Владивостоке началась неделя французского кино. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что программа 2017 года отличается изысканным подбором: семь фильмов из девяти являются участниками Каннского и Венецианского кинофестивалей, номинантами или обладателями престижных кинопремий «Оскар» и «Сезар». Сеансы не повторяются – ежедневно будет идти новый фильм.

Предваряя первый кинопоказ, директор культурно-образовательной организации «Альянс Франсез-Владивосток» Елена Никитина напомнила зрителям, что ежегодная культурная акция в кинотеатрах Владивостока проводится при поддержке Посольства Франции в России, Французского института и сети кинотеатров «Иллюзион». Также она рассказала, что комедия «На плаву», открывающая неделю, снималась в пригороде Парижа и даёт достаточно полное представление о жизни среднего класса в больших городах и предместьях.

«Французы действительно очень любят целоваться при встречах и расставаниях даже с малознакомыми людьми, - сообщила Елена Никитина. – И, кстати, у них не особенно принято заводить романы с молоденькими: если герою за 50, то и подруг он выбирает своего возраста.»

Фильм «На плаву», неспешный, как течение илистой реки, изображённой в нём, развеселил зрителей, знакомых с морским каякингом.

«Хорошо медитировать в лодке, когда под каждым кустом гребцу готов и стол, и дом, - поделился после сеанса мнением Евгений, один из владивостокских каякеров. – Попробовал бы он прокатиться вокруг Русского острова или хотя бы по Раздольной… Но фильм любопытен именно тем, что рассказывает, как каякинг развивается в разных странах».

«Мне понравилось! – сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» другая зрительница, Нина Григорьева. – Главное, никаких выстрелов, взрывов, драк… Прекрасное спокойное кино.»

«Настоящего юмора, конечно, в этом фильме маловато, - считает 20-летний студент Денис. – Но видимо, для неторопливого роуд-муви это как раз ровно отмеренное количество, как в аптеке! Не заскучаешь, и не станешь полтора часа хохотать.»