Автопробег "7 чудес Приморья" номинирован на всероссийскую премию

Теперь многое зависит от самих жителей края

Проект «7 чудес Приморья» номинирован на всероссийскую премию «Хрустальный компас». Сейчас идёт голосование на сайте премии, которое завершится 30 апреля.

Главной составляющей проекта является проведение серии автопробегов по территории края, поэтому авторы заявили его на конкурс в номинации «Путешествия и экспедиция».

Инициаторы проекта, который был начат в 2015 году, – Туристско-информационный центр Приморского края и компания ООО «7 чудес». Его цель – рассказать о достопримечательностях, географических особенностях, оценить состояние объектов турпоказа и их транспортную доступность, провести фото- и видеосъёмку. Участники автопробегов посетили уже треть территории края.

Директор Туристско-информационного центра Дарья Гусева рассказала: все фото и видеоматериалы по проекту размещены на всероссийских порталах и мобильных приложения о туризме: Visit-Russia, Russia.Travel, TopTripTip. Кроме того, информация используется в фотоальбомах, видеороликах и путеводителях по Приморью.

В этом году ТИЦ подведёт итоги двух лет работы по формированию базы и выпустит первый специализированный журнал «7 чудес Приморья», где расскажет о результатах своей работы.

«Хрустальный компас» — первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Конкурсантов оценивают известные учёные, общественные деятели, представители бизнеса и власти, в том числе Артур Чилингаров, Николай Дроздов, Анастасия Чернобровина.