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Во Владивостоке открывается новая морская выставка

Во Владивостоке открывается новая морская выставка
Желающих увидеть картины приглашают в Национальный центр морской биологии
вчера, 21:01
Культура | Приморский край
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Фото: Дальневосточный морской биосферный заповедник

Дальневосточный морской биосферный заповедник организовал выставку картин, посвящённых этой особо охраняемой природной территории. Среди авторов работ – сотрудник заповедника Сергей Фурсов.

14 апреля в рамках Дальневосточного марафона «Заповедная волна» в Приморье состоится ещё одно мероприятие – открытие  выставки «Морской заповедник глазами художников». Мероприятие начнётся ровно в полдень в Национальном центре морской биологии – в здании Института биологии моря имени Жирмунского. В числе организаторов – Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Елена Старостина.

Жители и гости краевой столицы познакомятся с творчеством самодеятельных художников Ольги Царёвой, Марины Шевченко, Галины Щетининой, Натальи Федановой и Сергея Фурсова, который работает в морском заповеднике государственным инспектором в области охраны окружающей среды.

Все они - ученики и друзья приморского мастера, члена Союза художников России Виктора Серова, занимаются у него в народной студии при ДК железнодорожников.


 

 

 
 
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