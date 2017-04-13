Владивосток готовится к сезону "драконов"

Команды будут соревноваться в июне

Через несколько дней, 17 апреля, во Владивостоке начнётся приём заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон». Соревнования, посвящённые Дню молодёжи, пройдут 24 июня, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвящённого Дню молодёжи, в июне будут соревноваться смешанные команды молодёжных общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ. Организатор - управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока.

Заявки можно подать с 17 апреля по 6 мая - на электронный адрес: greblya_dragon2017@mail.ru (тема письма – «Гребля»). Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (телефон: 242-92-82) и Елена Долматова (+7902-483-56-08, 269-56-08).

Условия участия: состав команды - 5 человек, возраст 18+, единая по цвету и образцу форма, наличие штендера с названием смешанной команды.

Кроме того, 11 мая для заявившихся пройдёт жеребьёвка, по результатам которой будут сформированы смешанные команды в составе 10 человек.

Впервые соревнования на «драконах» во Владивостоке прошли в 2009 году при поддержке главы города Игоря Пушкарёва.