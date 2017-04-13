Молдавские переселенцы пообщались с Приморьем по видеосвязи

Сегодня специалисты департамента труда и социального развития Приморского края вновь организовали сеанс видеосвязи для потенциальных переселенцев. По другую сторону экрана собрались семьи из Молдовы, изъявившие намерение переехать в Приморье. Сотрудники департамента и представитель краевого управления по вопросам миграции МВД России рассказали молдавским гражданам о жизни в Приморском крае.

РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало, что в Приморье действует государственная программа содействия переселению соотечественников. Она предполагает льготные цены на приобретение жилья, компенсацию приехавшим аренды квартиры на срок до полугода и выплату подъёмных.

Собеседники из Молдавии получили ответы на вопросы о приморском рынке труда, о возможности заняться предпринимательской деятельностью, образовательными, культурными программами, о системе здравоохранения и многом другом.

Нынешний видеосеанс третий в этом году. В конце января первыми на связь с Приморьем вышли семьи из Таджикистана, в феврале была проведена презентация с соотечественниками из Латвии.

Этот удобный формат общения с потенциальными переселенцами приморские специалисты используют с мая 2014 года. За это время на связь выходили временные контактные группы и соотечественники из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы.

С начала года заявления на участие в программе подали 358 соотечественников. Из них 163 проживают сегодня за рубежом, в том числе и в Республике Молдова. На сеансе связи соответствующее свидетельство получила семья, которая уже выбрала Приморье в качестве нового места жительства.