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Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста: РИА "Восток-Медиа"
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Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
Задания опубликованы на сайте Приморского института развития образования
вчера, 17:37
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: yandex.ru

Приморский краевой институт развития образования опубликовал на своём сайте документы двух крупных конкурсов, посвящённых памяти Холокоста. Это международный конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности» и Всероссийская заочная олимпиада по истории Холокоста. Организаторами обоих мероприятий являются Межрегиональная общественная организация «Научно–просветительный Центр «Холокост» и международный научно-образовательный центр истории Холокоста и геноцидов Российского государственного гуманитарного университета.

Конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности» проводится уже в 17-й раз. Его участниками могут быть ученики 8–11-х классов и учащиеся колледжей, студенты вузов, магистранты и аспиранты,  а также преподаватели средней и высшей школы, библиотекари и музейные работники, проводящие экскурсии для молодёжи. Конкурсанты могут присылать свои эссе, рассказы, стихи, рисунки, плакаты, презентации, фильмы, сайты, методические разработки уроков и внеурочных проектов по теме Холокоста. Всё это организаторы готовы принимать до 15 ноября, но те, кто пришлёт материалы до 1 июня, получат возможность откорректировать свои работы в соответствии с рекомендациями жюри.

Олимпиада для школьников по истории Холокоста в России проводится впервые. Она включает 11 заданий – и последнее из них подразумевает самостоятельную поисковую работу с архивами. Ученикам предлагается  найти информацию о каком-либо из освободителей Освенцима и оформить её в отдельном документе. Этот лагерь смерти в годы Второй мировой войны освобождали бойцы 1-го Украинского фронта 59-й и 60-й армий 100-й Львовской стрелковой дивизии, 286-й Ленинградской стрелковой дивизии, 107-й стрелковой дивизии,  322-й Житомирской стрелковой дивизии.  

И конкурс, и олимпиада ставят своими целями формирование толерантного сознания, исторического мышления и культуры памяти школьников и педагогов на примере малоизученных страниц истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.

 
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Комментарии
  • Виктор  (вчера, 20:48 )

    В годы войны Русских погибло 26 миллионов, а вы вспоминаете только о евреях! Резолюция 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 3379 (ХХХ). Ликвидация всех форм расовой дискриминации», 2400-е пленарное заседание, 10 ноября 1975 года:постановляет, что сионизм является формой расизма и расовой дискриминации" (http://www. un. org/russian/ga/30/docs/res30_1. htm).

  • Славик  (вчера, 23:21 )

    Зачем травмируете психику детей?



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