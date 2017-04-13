Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 03:48
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
Картина дня в Хабаровском крае: тигр, первоцветы и немного вальса
Картина дня в Хабаровском крае: тигр, первоцветы и немного вальса
Хабаровские кадеты привезли медали со слёта юных следователей
Хабаровские кадеты привезли медали со слёта юных следователей
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
Регионы:


Популярное
вчера, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
вчера, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 12:00
На хабаровских кладбищах начали убивать клещей
вчера, 10:24
Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион

Обсуждаемое
вчера, 12:44
15

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
10

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 14:40
9

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 10:50
7

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
вчера, 14:24
7

Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
вчера, 20:30
5

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 12:03
3

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 17:37
3

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 20:14
2

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1224



Система Orphus

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
Экс первая леди просто поддерживала "своего мужчину"
вчера, 17:24
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 4

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 13 апреля, во время неформальной встречи со студентами ВГУЭС бывшая первая леди Приморья, актриса и общественный деятель Лариса Белоброва рассказала молодому поколению о секретах семейного счастья, молодости и театральной жизни, сообщает РИА «Восток-Медиа». Заслуженная артистка России поделилась, почему больше не хочет заниматься кинофестивалем Pacific Meridian, и ответила на каверзные вопросы о своём попадании в рейтинг журнала Forbes.

В атмосфере абсолютной непринуждённости Лариса Белоброва исполняла настоящие пируэты и, театрально жестикулируя, вещала истории о своей творческой карьере. В их числе – поездка в Японию, после которой артистка начала с глубочайшим уважением относиться к нации Страны восходящего солнца, а также история первого «блина комом» на сцене. Для многих стало откровением то, что актриса не с первого раза поступила на театральное. Из-за этого она была вынуждена целый год работать на заводе курьером по корреспонденции. Именно тогда, подчеркнула Лариса Дмитриевна, ей и пришлось самостоятельно учиться «преподносить себя правильно», в особенности перед мужчинами.

«Вспоминаю, как мама учила меня вести себя в компании и в обществе, и всегда переживала – а я была дерзкой по натуре, своевольной. С высоты лет могу посоветовать вам, куколки (обращаясь к женской половине аудитории), всегда звоните маме, уделяйте ей столько времени, сколько она действительно заслужила», - с присущей артистичностью отметила актриса.

Из аудитории прозвучал и колкий вопрос относительно попадания Ларисы Белобровой в список журнала Forbes как одной из богатейших женщин страны.

«Ох, вы понимаете, Forbes ошибся, даже такой уважаемый журнал может легко ошибаться. Всё дело в том, что моя опора, мой мужчина, перед тем как встать на ответственную государственную должность, уже владел крупным предприятием. Ну, вы понимаете, так делают все, и это в нашей жизни абсолютно нормально. Женщина должна поддерживать мужчину там, где не хватило ширины его могучих плеч», - подытожила театральная дива.

В ходе встречи Лариса Дмитриевна рассказала, что не видит смысла пытаться участвовать в судьбе небезызвестного кинофестиваля Pacific Meridian, несмотря на то, что у его истоков когда-то стояла сама. Нынешние кураторы, уверена она, с этим вполне успешно справляются. На вопросы девушек-студенток о возрасте и секретах красоты артистка ответила прямо: «Я не чураюсь пластики, но даже стареть я собираюсь красиво. Мне скоро 52, но я чувствую себя на 28. Я всегда забываю дома паспорт», - смеясь, рассказала она.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в 2015 году Лариса Белоброва занимала 17-ю строчку в топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes. Суммарный доход актрисы составлял 125 миллионов долларов. Годом ранее, в 2014-м, супруга Сергея Дарькина располагалась на 9-м месте с 220 миллионами долларов, закрепившись в списке десяти самых обеспеченных женщин России.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Авторитетное мнение  (вчера, 17:37 )

    Лицемерие Вам не к лицу, Лариса Дмитриевна ))

  • военпенс  (вчера, 17:46 )

    Что то выглядит она на 60лет. Видимо как Кащей чахнет над златом.

  • гы гы  (вчера, 17:58 )

    как хочется искреннего признания, аж из кожи лезет)))))))))))

  • адам smith  (вчера, 18:52 )

    В 90-е крупные предприятия переходили в частные руки разными путями. Кто-то был советским руководителем предприятия и акционировал его себе в карман. Кто-то воспользовался родственными связями или связями там. . . Кто-то отжимал рэкетом. Кто-то брал кредит и честно выкупал предприятие. И так далее. . .

  • Турыст  (вчера, 18:52 )

    Правильно говорит Лариса Дарькина, мульёны С. М. Белоброва не ее.

  • Vn  (вчера, 19:09 )

    Куколка на первой парте в красной кофточке хорошенькая такая!!!))) Как не молодись, а шея возраст выдаёт. . . . Постарела. . . . Как актрису - уважаю!)))

  • олений пенис  (вчера, 19:27 )

    Как ни вульгарно звучит, но главная задача на жизнь для любой куколки-выгодно пристроить свою кормилицу. Ну, если сдуть всю шелуху слов, по Шопенгауэру.

  • А правда, откуда  (вчера, 20:25 )

    Лариса Дмитриевна перед сном спрашивает Дарькина: "Откуда у нас миллионы и собственность?" А он ей отвечает: "Спи, жена, спи - жена, спи-же-на". Зря что ли перед самым уходом Дарькина с поста уголовные дела возбуждали.

  • #123  (час назад)

    Хватить играть, надо быть естественней.

  • Берегите лес   (6 минут назад)

    Как простенько все. Ей не надо унижаться и проситься бесплатно проехать в автобусе до больницы, так как денег не хватает на лекарства и продукты.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru