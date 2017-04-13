Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся

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Экс первая леди просто поддерживала "своего мужчину"
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 13 апреля, во время неформальной встречи со студентами ВГУЭС бывшая первая леди Приморья, актриса и общественный деятель Лариса Белоброва рассказала молодому поколению о секретах семейного счастья, молодости и театральной жизни, сообщает РИА «Восток-Медиа». Заслуженная артистка России поделилась, почему больше не хочет заниматься кинофестивалем Pacific Meridian, и ответила на каверзные вопросы о своём попадании в рейтинг журнала Forbes.
В атмосфере абсолютной непринуждённости Лариса Белоброва исполняла настоящие пируэты и, театрально жестикулируя, вещала истории о своей творческой карьере. В их числе – поездка в Японию, после которой артистка начала с глубочайшим уважением относиться к нации Страны восходящего солнца, а также история первого «блина комом» на сцене. Для многих стало откровением то, что актриса не с первого раза поступила на театральное. Из-за этого она была вынуждена целый год работать на заводе курьером по корреспонденции. Именно тогда, подчеркнула Лариса Дмитриевна, ей и пришлось самостоятельно учиться «преподносить себя правильно», в особенности перед мужчинами.
«Вспоминаю, как мама учила меня вести себя в компании и в обществе, и всегда переживала – а я была дерзкой по натуре, своевольной. С высоты лет могу посоветовать вам, куколки (обращаясь к женской половине аудитории), всегда звоните маме, уделяйте ей столько времени, сколько она действительно заслужила», - с присущей артистичностью отметила актриса.
Из аудитории прозвучал и колкий вопрос относительно попадания Ларисы Белобровой в список журнала Forbes как одной из богатейших женщин страны.
«Ох, вы понимаете, Forbes ошибся, даже такой уважаемый журнал может легко ошибаться. Всё дело в том, что моя опора, мой мужчина, перед тем как встать на ответственную государственную должность, уже владел крупным предприятием. Ну, вы понимаете, так делают все, и это в нашей жизни абсолютно нормально. Женщина должна поддерживать мужчину там, где не хватило ширины его могучих плеч», - подытожила театральная дива.
В ходе встречи Лариса Дмитриевна рассказала, что не видит смысла пытаться участвовать в судьбе небезызвестного кинофестиваля Pacific Meridian, несмотря на то, что у его истоков когда-то стояла сама. Нынешние кураторы, уверена она, с этим вполне успешно справляются. На вопросы девушек-студенток о возрасте и секретах красоты артистка ответила прямо: «Я не чураюсь пластики, но даже стареть я собираюсь красиво. Мне скоро 52, но я чувствую себя на 28. Я всегда забываю дома паспорт», - смеясь, рассказала она.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в 2015 году Лариса Белоброва занимала 17-ю строчку в топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes. Суммарный доход актрисы составлял 125 миллионов долларов. Годом ранее, в 2014-м, супруга Сергея Дарькина располагалась на 9-м месте с 220 миллионами долларов, закрепившись в списке десяти самых обеспеченных женщин России.
Лицемерие Вам не к лицу, Лариса Дмитриевна ))
Что то выглядит она на 60лет. Видимо как Кащей чахнет над златом.
как хочется искреннего признания, аж из кожи лезет)))))))))))
В 90-е крупные предприятия переходили в частные руки разными путями. Кто-то был советским руководителем предприятия и акционировал его себе в карман. Кто-то воспользовался родственными связями или связями там. . . Кто-то отжимал рэкетом. Кто-то брал кредит и честно выкупал предприятие. И так далее. . .
Правильно говорит Лариса Дарькина, мульёны С. М. Белоброва не ее.
Куколка на первой парте в красной кофточке хорошенькая такая!!!))) Как не молодись, а шея возраст выдаёт. . . . Постарела. . . . Как актрису - уважаю!)))
Как ни вульгарно звучит, но главная задача на жизнь для любой куколки-выгодно пристроить свою кормилицу. Ну, если сдуть всю шелуху слов, по Шопенгауэру.
Лариса Дмитриевна перед сном спрашивает Дарькина: "Откуда у нас миллионы и собственность?" А он ей отвечает: "Спи, жена, спи - жена, спи-же-на". Зря что ли перед самым уходом Дарькина с поста уголовные дела возбуждали.
Хватить играть, надо быть естественней.
Как простенько все. Ей не надо унижаться и проситься бесплатно проехать в автобусе до больницы, так как денег не хватает на лекарства и продукты.