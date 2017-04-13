В центре Спасска-Дальнего вспыхнул автомобиль

Сегодня утром в Приморье сгорела малолитражка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Несмотря на оперативную работу пожарных, машина серьёзно пострадала. Наиболее вероятной причиной произошедшего стало короткое замыкание.

Этим утром в Спасске-Дальнем сгорел автомобиль. В 11 утра на улице Советской вспыхнул легковой Nissan Tiida. У машины, припаркованной возле магазина «Сигнал», загорелся двигатель. Пламя быстро перекинулось на салон автомобиля.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, пожарным сообщили о происходящем в 11:10. Расчёт огнеборцев прибыл на место происшествия почти сразу же – через минуту. В 11:22 работникам МЧС удалось полностью потушить огонь. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. «Тииде» серьёзно досталось. Вполне возможно, что у легковушки замкнуло сигнализацию.

Автомобильные пожары – довольно частое явление в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о подобных инцидентах. Зачастую автомобили попросту поджигают. Так, в минувший вторник во Владивостоке сгорела брошенная на обочине дороги машина. Днём ранее подобным инцидентом отметилась Находка.