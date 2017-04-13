Владивосток установил рекорд в "Тотальном диктанте"

Во Владивостоке отличниками «Тотального диктанта» стали 120 человек. Всего в акции приняли участие 1800 владивостокцев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков, 120 пятёрок – это рекорд для приморской столицы. Ежегодно в краевом центре растёт не только количество участников «Тотального диктанта», но и увеличивается их грамотность.

«За шесть лет проведения «Тотального диктанта» в нашем городе мы увидели реальные примеры людей, проделавших путь от двойки или тройки до пятёрки, – это главный результат акции», - добавил Вячеслав Беляков.

На данный момент каждый участник может узнать свою оценку на сайте акции totaldict.ru. Церемония награждения отличников состоится 15 апреля в 13:00 в театре «Андеграунд» ВГУЭС.

Координатор акции также добавил, что многие не смогли правильно написать слово «Кронштадт», некоторые путались в написании «так же» (в значении «так же, как и…»). Часть участников не справилась с расстановкой знаков препинания в прямой речи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как прошёл «Тотальный диктант» в Хабаровске. В соседнем городе отличниками проекта стали 60 человек.