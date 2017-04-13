Инструменталисты Приморья пройдут через "Музыкальный лабиринт"

Сегодня в Приморской краевой филармонии начался региональный конкурс инструменталистов «Музыкальный лабиринт» - своеобразный кастинг для желающих участвовать в престижном фестивале «Дальневосточная Жемчужина». Творческие испытания для приморцев и хабаровчан продлятся два дня.

Председатель оргкомитета Елена Фролова рассказала РИА «Восток-Медиа»: «По количеству участников нынешний «Музыкальный лабиринт» стал самым многочисленным конкурсом инструменталистов за последние 9 лет. Сегодня, 13 апреля, жюри оценивает приезжих детей из Приморского края и Хабаровска, а завтра будут уже дети из Владивостока. Очевиден живой интерес к этому конкурсу: если в прошлом году было 70 номинантов, и, казалось, что это очень много, то в этом году у нас их уже 113. Номинантом может быть и дуэт, и соло, трио, квартет, коллектив до 14 человек. А в целом получается сейчас около 200 участников. Все наши конкурсы – в системе образования, и они идут под грифом «творческий», а не профессиональный. Условия не такие жёсткие, как на профессиональных конкурсах, в которых участвуют школы искусств; есть возможность получить звание лауреата, поэтому, наверно, этот конкурс и вызывает такой интерес».

Возраст участников не ограничен. Что касается выбора инструментов, то это фортепиано, гитара, синтезатор, аккордеон, домра, духовые и народные инструменты.

Победители «Музыкального лабиринта» станут участниками фестиваля «Дальневосточная Жемчужина», который входит в перечень мероприятий по поддержке талантливой молодёжи в Приморском крае. Ранее, в конце марта, стали известны лауреаты регионального конкурса вокалистов и чтецов «Весенние узоры».











