Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Музей Арсеньева готовит выставку о культуре русской эмиграции: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 16:01
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
Регионы:


Популярное
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 17:44
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
сегодня, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
вчера, 18:08
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
сегодня, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
сегодня, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 21:02
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья

Обсуждаемое
сегодня, 12:44
14

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 21:39
8

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
вчера, 18:36
8

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
сегодня, 14:40
5

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 19:11
5

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
сегодня, 10:50
3

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
сегодня, 12:03
2

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
сегодня, 07:01
1

В Приморье похолодало до -15
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней сегодня, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1208



Система Orphus

Музей Арсеньева готовит выставку о культуре русской эмиграции

Музей Арсеньева готовит выставку о культуре русской эмиграции
Свои фотографии для неё предоставит Нина Аловерт
сегодня, 14:24
Идём в музей | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: prim.news

Приморский краевой музей имени Арсеньева 24 апреля откроет новую  выставку «Соединяя берега. Культурная миссия русской эмиграции третьей волны». Выставка посвящена деятельности русской культурной эмиграции третьей волны, сформировавшейся в 1970-1980-е годы в США и странах Европы.

Свои фотографии для экспозиции предоставит известный фотограф и балетный критик Нина Николаевна Аловерт. В прошлом году Нина Николаевна приезжала во Владивосток, её фотовыставка «Друзей моих прекрасные черты» проходила в галерее «Арка». Ещё раньше во Владивостоке состоялась презентация фотоальбома «Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт». Кроме фотопортретов известных писателей, балетных танцоров и других культурных деятелей русской эмиграции, выставка предложит посетителям  познакомиться с уникальными эмигрантскими изданиями из собрания фонда русской зарубежной прессы Приморского музея имени Арсеньева. Этот фонд начал формироваться в 1995 году в результате экспедиции главного хранителя музея Нины Керчелаевой и краеведа Бориса Дьяченко в США. Основу собрания составили русскоязычные периодические издания из США, стран Европы, Южной Америки и Азии, переданные в дар музею семьями русских эмигрантов. В настоящее время фонд продолжает пополняться новыми материалами и насчитывает более 20 тысяч единиц периодики.

Выставка будет работать в главном корпусе музея на Светланской, 20 до 9 мая. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru