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Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье: РИА "Восток-Медиа"
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Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
С ассортиментом владивостокского рынка их познакомил солист группы "Руки вверх"
сегодня, 12:44
Восток-Медиа FISH | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: instagram.com/sezhukov

Солиста группы «Руки вверх» встретили во Владивостоке красной рыбой, крабом и икрой. Его фанаты в свою очередь уже успели ужаснуться космическим ценам на морепродукты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Знаменитый российский певец Сергей Жуков, являющийся лидером «Руки вверх», прилетел в столицу Приморья накануне. Исполнитель уже поделился со своими подписчиками видеороликом, который снял в краевом центре. Жуков продемонстрировал ассортимент морских деликатесов Приморья. В комментариях москвичи назвали цены на рыбные продукты края космическими.

В описании к видео артист оставил пометку: «Ладно, не завидуйте: вот так встречает Владивосток. Рыба, крабы, икра». Певец добавил: «Сам в шоке», но доподлинно не пояснил, в чём причина его удивления – обилии ассортимента или ценах.

Артист продемонстрировал фанатам гребешок стоимостью 2000 рублей за килограмм, медведку за 1200, трубач по 1400, сушёный кальмар за 1000, камчатский краб – по 3000 за килограмм и многое другое.

«Вкуснотища, но цены просто нереальные! Остаётся только облизываться», «Дороговато у них», «Вот куда надо ездить, вкушать рыбки», «Что-то ценник очень лютый», - это  лишь некоторые примеры реакции москвичей на короткий экскурс в мир приморских деликатесов.

Впрочем, в числе комментаторов оказался и житель Сахалинской области. Молодой человек по имени Максим отметил, что стоимость ничем не отличаются от его родного региона, однако подчеркнул, что в крае, где добывается ценный продукт, цены могли бы быть и пониже.

 
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Комментарии
  • пенсионерка  (сегодня, 13:33 )

    А зачем цены ниже? Сделай цены на море продукты доступными- приморцы сметут все, а так прилавки ломятся от продуктов, и поэтому можно в Китай гнать деликатесы, в связи с невостребованностью на родине. А свои и пальмовым маслом обойдутся.

  • сытый  (сегодня, 13:47 )

    Эти продукты должны кушать заслуженные люди, те у кого есть на это деньги; депутаты, чиновники, хозяева торговли и прочие сильные мира сего, а у нищеты вроде простых работяг и пенсионеров харя может треснуть. . .

  • Алиса  (сегодня, 14:02 )

    А ты к какой категории себя относишь?

  • ujcnm  (сегодня, 13:43 )

    жители сами смотрят на эти цены и шизеют от ценника, и конечно обычное населеление такое не покупают

  • Турыст  (сегодня, 13:35 )

    Забирай меня скорей увози за сто морей и целуй меня везде Восемнадцать мне уже Забирай меня скорей увози за сто морей и целуй меня везде Я ведь взрослая уже. Вот это слова песни, вот это силища. Лучше бы жрал дорогих крабов, толку было бы больше. Вой для щенков 15-17 лет, а репертуар Жюкова не меняется.

  • zanoza  (сегодня, 13:40 )

    В Китае наши же морепродукты свежее и доступней.

  • Жора  (сегодня, 13:52 )

    Верно подмечено, товарищи!!!

  • Васек  (сегодня, 14:17 )

    В мааасковии цены и ниже за счет владивостока.

  • А мне все равно  (сегодня, 14:19 )

    Я морепродуктов наелся еще во время своего советского детства. Тогда Амурский залив еще не был таким загаженным и я молюски ел даже в сыром виде и не ходил за ними в магазин.

  • Приморский  (сегодня, 14:20 )

    ну на праздник покушал и хватит. . . каждый день же их есть невозможно. промежность опухнет и конечности отвалятся. белковое отравление, жирение. . . не нужно часто это кушать

  • Stiv  (сегодня, 14:46 )

    Приморский, от морепродуктов не ожиреешь, не гони!

  • покупатель  (полчаса назад)

    Спасибо нашим местным родным рыбным, лесозаготовительным и другим "королям" за низкие цены на продукты, отличную экологию, густую тайгу, гладкий асфальт.

  • Хасанец  (22 минуты назад)

    А кто в магазине морепродукты покупает? У поставщиков в 2, 5-3 раза ниже.

  • олений пенис  (7 минут назад)

    Ни крабом единым. . .



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