Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье

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С ассортиментом владивостокского рынка их познакомил солист группы "Руки вверх"
|Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: instagram.com/sezhukov
Солиста группы «Руки вверх» встретили во Владивостоке красной рыбой, крабом и икрой. Его фанаты в свою очередь уже успели ужаснуться космическим ценам на морепродукты, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Знаменитый российский певец Сергей Жуков, являющийся лидером «Руки вверх», прилетел в столицу Приморья накануне. Исполнитель уже поделился со своими подписчиками видеороликом, который снял в краевом центре. Жуков продемонстрировал ассортимент морских деликатесов Приморья. В комментариях москвичи назвали цены на рыбные продукты края космическими.
В описании к видео артист оставил пометку: «Ладно, не завидуйте: вот так встречает Владивосток. Рыба, крабы, икра». Певец добавил: «Сам в шоке», но доподлинно не пояснил, в чём причина его удивления – обилии ассортимента или ценах.
Артист продемонстрировал фанатам гребешок стоимостью 2000 рублей за килограмм, медведку за 1200, трубач по 1400, сушёный кальмар за 1000, камчатский краб – по 3000 за килограмм и многое другое.
«Вкуснотища, но цены просто нереальные! Остаётся только облизываться», «Дороговато у них», «Вот куда надо ездить, вкушать рыбки», «Что-то ценник очень лютый», - это лишь некоторые примеры реакции москвичей на короткий экскурс в мир приморских деликатесов.
Впрочем, в числе комментаторов оказался и житель Сахалинской области. Молодой человек по имени Максим отметил, что стоимость ничем не отличаются от его родного региона, однако подчеркнул, что в крае, где добывается ценный продукт, цены могли бы быть и пониже.
А зачем цены ниже? Сделай цены на море продукты доступными- приморцы сметут все, а так прилавки ломятся от продуктов, и поэтому можно в Китай гнать деликатесы, в связи с невостребованностью на родине. А свои и пальмовым маслом обойдутся.
Эти продукты должны кушать заслуженные люди, те у кого есть на это деньги; депутаты, чиновники, хозяева торговли и прочие сильные мира сего, а у нищеты вроде простых работяг и пенсионеров харя может треснуть. . .
А ты к какой категории себя относишь?
жители сами смотрят на эти цены и шизеют от ценника, и конечно обычное населеление такое не покупают
Забирай меня скорей увози за сто морей и целуй меня везде Восемнадцать мне уже Забирай меня скорей увози за сто морей и целуй меня везде Я ведь взрослая уже. Вот это слова песни, вот это силища. Лучше бы жрал дорогих крабов, толку было бы больше. Вой для щенков 15-17 лет, а репертуар Жюкова не меняется.
В Китае наши же морепродукты свежее и доступней.
Верно подмечено, товарищи!!!
В мааасковии цены и ниже за счет владивостока.
Я морепродуктов наелся еще во время своего советского детства. Тогда Амурский залив еще не был таким загаженным и я молюски ел даже в сыром виде и не ходил за ними в магазин.
ну на праздник покушал и хватит. . . каждый день же их есть невозможно. промежность опухнет и конечности отвалятся. белковое отравление, жирение. . . не нужно часто это кушать
Приморский, от морепродуктов не ожиреешь, не гони!
Спасибо нашим местным родным рыбным, лесозаготовительным и другим "королям" за низкие цены на продукты, отличную экологию, густую тайгу, гладкий асфальт.
А кто в магазине морепродукты покупает? У поставщиков в 2, 5-3 раза ниже.
Ни крабом единым. . .