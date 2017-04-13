ТОР "Надеждинская" обрела чёткую планировку строительства

Корпорация развития Дальнего Востока сообщила о завершении разработки подробного плана территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Для всех зарегистрированных резидентов ТОР установили границы участков, определили зоны размещения объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, территории планируемого капитального строительства, а также других необходимых объектов, в том числе социальной инфраструктуры. Также разработаны схемы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, информационной и технологической связи.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, ТОР «Надеждинская» имеет ключевое значение в развитии региона. Разработка проекта планировки территории стала важным этапом в создании индустриальной площадки.

Инженерно-транспортная инфраструктура ТОР «Надеждинская» создаётся администрацией Приморского края совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока. Работы идут в соответствии с утверждённым планом-графиком за счёт средств регионального и федерального бюджетов. На сегодняшний день в ТОР «Надеждинская» уже строят автодорогу, прокладывают водопровод и канализацию. Общий объём инвестиций, запланированный на создание инфраструктуры ТОР «Надеждинская», составляет 4,5 миллиарда рублей.

Подрядчиком проекта планировки выступило ОАО «Приморгражданпроект». По словам гендиректора этой организации Евгения Мельникова, следующим этапом работы является согласование и утверждение плана перспективного развития ТОР «Надеждинская» наблюдательным советом ТОР.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что ТОР «Надеждинская» – это многопрофильная производственно-логистическая площадка, расположенная в 32 километрах от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморье территория опережающего развития. В настоящее время в ТОР «Надеждинская» реализуют инвестиционные проекты 18 резидентов с общей суммой капиталовложений более 12 миллиардов рублей. Компании строят завод по производству заготовок пластиковой тары, налаживают производство пенобетона, закалённого и нелинейного стекла, выпуск подгузников и другие производства. Здесь же готов построить новую фабрику сладостей «Приморский кондитер».

На сегодняшний день в крае официально создано три территории опережающего развития – кроме ТОР «Надеждинская», это специализирующийся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский» и ТОР «Большой Камень» со специализацией на судостроительстве.