Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 16:01
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
Регионы:


Популярное
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 17:44
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
сегодня, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
вчера, 18:08
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
сегодня, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
сегодня, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 21:02
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья

Обсуждаемое
сегодня, 12:44
14

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 21:39
8

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
вчера, 18:36
8

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
сегодня, 14:40
5

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 19:11
5

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
сегодня, 10:50
3

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
сегодня, 12:03
2

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
сегодня, 07:01
1

В Приморье похолодало до -15
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней сегодня, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1208



Система Orphus

Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки

Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
Водители объезжали животное, вместо того чтобы помочь
сегодня, 11:12
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: dpscontrol.ru

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на обычные 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В городе собралось несколько крупных пробок.

Сильнее всего оказался загружен проспект 100-летия Владивостока. 7-балльная пробка от улицы Магнитогорской до остановки «Молодёжная» продержалась более двух часов. В обратном направлении наблюдалась противоположная картина. Плотность движения от «Молодёжной» до парка Победы составила всего 2 балла – дорога была практически пустой.

6-балльный затор снова собрался на дороге от  площади Луговой  до остановки «Гайдамак». Он продержался более полутора часов.

На «шестёрку» оказалась загружена дорога от Луговой до улицы Руднева. Ещё один мощный затор собрался на Выселковой. По этому участку водители «ползли» через Рудневский мост вплоть до автобусной остановки «Сельская».

Ещё одна пробка образовалась возле Золотого моста, в сторону мыса Чуркина. Её причиной стала сбитая собака. Автомобилистам приходилось объезжать раненое животное, которое лежало посередине дороги. Долгое время желающих помочь псу не находилось. Впрочем, по информации очевидцев, сейчас его наконец забрали с проезжей части.

Под завязку была загружена улица Русская. В сторону путепровода собралась 8-балльная пробка.

На «семёрку» сковало Океанский проспект в сторону центра города.

Плотнее обычного владивостокцы передвигались от Луговой до Спортивной. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», дорога была загружена всего на четыре балла вместо обычных двух.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • в теме  (сегодня, 12:01 )

    Вот так же все, кто чрезмерно торопился и не нашел возможности помочь собаке, вот так, твари, потом будете ждать для себя помощь и не удивляйтесь и не возмущайтесь, что долго или вообще не дождались.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru