Во Владивостоке легковушка протаранила грузовик

В минувшую среду столица Приморья отметилась двумя серьёзными авариями с участием грузовиков, сообщает РИА «Восток-Медиа». В обоих случаях они не поделили дорогу с легковыми собратьями.

За минувшие сутки во Владивостоке произошло несколько серьёзных автомобильных аварий. В некоторых из них приняли участие грузовые машины. Так, на перекрёстке улиц Фадеева и Сахалинской столкнулись легковая Toyota Mark X и грузовой Nissan. Как сообщают очевидцы происшествия, грузовик выехал со второстепенной дороги прямо перед легковушкой. Водитель «Марка» просто не смог избежать столкновения.

Удар пришёлся в задние колёса «Ниссана». В результате грузовик завалился на бок. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет.

Ещё одно ДТП произошло на подъёме с Луговой площади. Водитель грузовика во время неудачного поворота врезался в припаркованную Toyota Axio. Судя по всему, он просто не рассчитал габариты машины. Кто виноват в данном происшествии, выяснят сотрудники ГИБДД. Не исключено, что водитель легковушки попросту нарушил правила парковки, бросив машину слишком близко к повороту. Помимо этого, во Владивостоке произошло ещё несколько незначительных столкновений между грузовиками и легковушками. Сценарий у всех этих происшествий один – легковые машины пытались проскочить дорогу перед большими собратьями и поплатились за это.





В Приморье нередко происходят аварии с участием грузовиков. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о некоторых таких случаях. Одна из наиболее серьёзных аварий произошла в прошлом августе возле города Артёма. Там с трассы вылетел грузовик. По пути он зацепил две легковушки, а сам в результате аварии превратился в груду железа.