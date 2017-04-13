Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион

Художественный руководитель театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий забрал правительственную премию размером 1 миллион рублей и почётный диплом. Высокую награду культурному деятелю вручила заместитель председателя правительства Ольга Голодец, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в Москве состоялось торжественное вручение правительственных премий в области культуры. Среди почётных получателей значился и Ефим Звеняцкий. Режиссёр-постановщик забрал премию за создание спектакля по одноимённому роману Пикуля «Крейсера».

«Спасибо. Владивосток уже спит, потому что там время, но труппа театра, я думаю, сидит у телевизоров и ждёт, «а вдруг покажут?». Спасибо столь высокому сообществу, которое сегодня я имею возможность видеть воочию. В июне мы приезжаем с гастролями в Москву. Приглашаю вас, если вы поверите в награду, увидеть наши «Крейсера», - сказал Ефим Звеняцкий.

Худрук драматического театра похвастался дипломом на своей странице в социальной сети Instagram. В адрес Звеняцкого сразу же посыпалось множество поздравлений.

«Браво, Мастер!», «Рада за Вас, рада за нас, что вы есть у нас!», «Поздравляю, вы - гордость всего нашего региона», «Заслуженная награда!» - начали писать подписчики.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что художественный руководитель Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий, а также актёр театра Валентин Запорожец получат премию правительства Российской Федерации в области культуры. Документ о выдаче им миллиона рублей подписал лично премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего в этом году правительство одобрило 16 премий. В список получателей также вошли Захар Прилепин, Денис Мацуев, Михаил Турецкий, Юрий Башмет и другие.

Публикация от Ефим Звеняцкий (@efimzvenyatsky) Апр 12 2017 в 9:55 PDT