Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 16:00
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
Регионы:


Популярное
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 17:44
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
сегодня, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
вчера, 18:08
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
сегодня, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
сегодня, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 21:02
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья

Обсуждаемое
сегодня, 12:44
14

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 21:39
8

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
вчера, 18:36
8

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
сегодня, 14:40
5

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 19:11
5

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
сегодня, 10:50
3

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
сегодня, 12:03
2

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
сегодня, 07:01
1

В Приморье похолодало до -15
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней сегодня, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1208



Система Orphus

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
Худрука театра имени Горького назвали гордостью Приморского края
сегодня, 10:24
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: instagram.com, mkrf.ru

Художественный руководитель театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий забрал правительственную премию размером 1 миллион рублей и почётный диплом. Высокую награду культурному деятелю вручила заместитель председателя правительства Ольга Голодец, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в Москве состоялось торжественное вручение правительственных премий в области культуры. Среди почётных получателей значился и Ефим Звеняцкий. Режиссёр-постановщик забрал премию за создание спектакля по одноимённому роману Пикуля «Крейсера».

«Спасибо. Владивосток уже спит, потому что там время, но труппа театра, я думаю, сидит у телевизоров и ждёт, «а вдруг покажут?». Спасибо столь высокому сообществу, которое сегодня я имею возможность видеть воочию. В июне мы приезжаем с гастролями в Москву. Приглашаю вас, если вы поверите в награду, увидеть наши «Крейсера», - сказал Ефим Звеняцкий.

Худрук драматического театра похвастался дипломом на своей странице в социальной сети Instagram. В адрес Звеняцкого сразу же посыпалось множество поздравлений.

«Браво, Мастер!», «Рада за Вас, рада за нас, что вы есть у нас!», «Поздравляю, вы - гордость всего нашего региона», «Заслуженная награда!» - начали писать подписчики.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что художественный руководитель Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий, а также актёр театра Валентин Запорожец получат премию правительства Российской Федерации в области культуры. Документ о выдаче им миллиона рублей подписал лично премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего в этом году правительство одобрило 16 премий. В список получателей также вошли Захар Прилепин, Денис Мацуев, Михаил Турецкий, Юрий Башмет и другие. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Виктор  (сегодня, 11:01 )

    Создается впечатление, что евреи подняли новую волну мракобесия и русофобии в России. За дебилизацию населения жидам еще и награды якобы от благодарного русского народа!

  • Турыст  (сегодня, 12:11 )

    Но ведь в ленинско- сталинском правительстве были только гусские: Каменев, Зиновьев, Троцкий, Литвинов, Свердлов, Урицкий и многие дгугие, отдавшие свои жизни на построение светлого будущего.

  • Псевдоним 1  (сегодня, 13:32 )

    Потгоение это хогошо. Пгосто замечательно!

  • Турыст  (сегодня, 13:40 )

    Тяжко только одно, что все гусские умерли в 1937 году во время эпидемии Птичьего гриппа.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru