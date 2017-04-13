В Приморье похолодало до -15

Сегодня в Приморье потеплеет, но ненадолго. В край вернулись отрицательные температуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Минувшей ночью погодные условия по краю определяла тыловая часть глубокого охотоморского циклона. Местами прошли небольшие осадки, преимущественно в виде снега. В отдельных районах сохранялся сильный свежий ветер. Столбик термометра опустился до −3…−8 градусов, на юге остановился на нуле, а на севере вовсе упал до −15.
Сегодня, 13 апреля, днём синоптические условия изменятся, и осадки прекратятся. С запада к Приморью подойдёт гребень антициклона, в край начнёт поступать более тёплая воздушная масса. Благодаря этому в крае потеплеет на 1 – 6 градусов. Максимальная температура воздуха составит +11…+18 градусов, на северо-востоке – от +5 до +10.
В краевом центре сегодня осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до +10…+13 градусов.
Однако долго радоваться приморцам не придётся. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что к Приморскому краю приближается мощный глубокий циклон. Стихия принесёт в регион интенсивные дожди. Больше всего достанется южным территориям.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.