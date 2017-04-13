В приморской столице вновь обесточат часть домов

Сегодня, 13 апреля, во Владивостоке вновь произойдут плановые отключения электричества, сообщает РИА «Восток-Медиа». Их основная часть затронет пригород столицы Приморья. Отключать свет будут в период с 9 часов утра до 5 вечера. Речь идёт о следующих адресах: 3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 42, 49; Борисенко, 104, 104а; 1-я Дачная, 2в, 2д, 4, 8в, 8д, 11а, 11-б, 11в, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33; Ивановская, 6а; Калинина, 178; Луговая, 21 - 26; Маковского, 114, 114а, 116, 122, 124, 130, 132, 136; Мусоргского, 21, 27, 29к, 33а; Новоивановская, 3, 6а; Прапорщика Комарова, 23, 25, 27, 29, 31; Русская, 9, 9-б, 11, 17, 17г; Садгородская, 10, 12, 12а, 14, 18, 22, 24, 24а; Светланская, 108-б, 108е; 2-я Строительная, 15, 17, 19; Уткинская, 18, 30, 32; садовое общество «Энергетик», 77; садовое общество «Юбилейное», 32; садовое общество «Авангард», 165; садовое общество «Водник», 19; садовое общество «Восход», 12, 46, 46а, 49, 58, 60, 68.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform