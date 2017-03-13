Автобусы, игнорируя маршрут, не доезжают до Приморского океанариума

Администрация города оштрафовала владивостокскую компанию-перевозчика за несоблюдение водителями графика движения и недовыпуск автобусов на линию. Оба нарушения произошли в один день, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы мэрии, управление транспорта администрации города оштрафовало на 16 тысяч рублей руководство компании «Скорость». Перевозчик допустил сразу два нарушения в один день, 6 марта.

По данным автоматизированного диспетчерского центра, на маршруте № 86 «Семеновская – Нерчинская», где работают автобусы компании «Скорость», в этот день не было задействовано ни одной машины.

Еще один штраф предприятие будет вынуждено заплатить по результатам проверки, которую провели сотрудники управления транспорта. После обращений и жалоб граждан специалисты выяснили, как передвигаются автобусы, чьи маршруты проходят через ДВФУ в сторону «Приморского океанариума».

Оказалось, что некоторые водители пренебрегают конечной точкой маршрута. Так, например, 6 марта в 13:30 автобус с номером ВО 652/25, следовавший по маршруту № 74 «Баляева - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», высадил пассажиров на остановочном пункте «ДВФУ: Южные ворота». После этого он развернулся и, игнорируя маршрут движения, подал автобус на посадку на остановку «ДВФУ: Южные ворота» в сторону центра города. До остановки «Приморский океанариум» водитель не доехал почти 3 километра.

Мэрия предупредила, что проверки работы общественного транспорта во Владивостоке проходят ежедневно.