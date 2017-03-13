Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер

|
|
Современный комплекс хотят собрать за границей и доставить в Приморье в готовом виде
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Китайцы планируют к 2021 году построить во Владивостоке дом-лайнер. Инвесторы хотят собрать современный гостинично-жилой и административный комплекс «Дом в море» за границей, а в Приморье доставить в готовом виде и установить, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы администрации региона, свою идею китайская компания «Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings) озвучила в Хабаровске во время переговоров с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.
Китайские бизнесмены заявили, что Владивосток является самым известным российским городом-портом и нуждается в ещё большем развитии.
«Надо развивать Владивосток. Нам надо все территории развивать на Дальнем Востоке, но Владивосток имеет стратегическое значение», – отметил Трутнев.
Предполагается, что «Дом в море» будет иметь форму лайнера и расположится в прибрежной полосе краевого центра. Комплекс включит в себя пятизвёздочный отель, торговый центр, спортивно-оздоровительный блок, детский сад, кинотеатры, концертные площадки, бары, рестораны, бассейны, зимний сад, автопарковку и многое другое. Инвесторы считают, что будущий комплекс подойдёт не только для семейного отдыха, но и проведения деловых встреч, размещения первых лиц компаний и стран.
Главная особенность дома состоит в том, что его соберут за границей, а во Владивосток доставят в готовом виде. В Приморье рабочие установят сооружение на опоры, предварительно вмонтированные в морское дно. При этом разработкой конструкторской документации авторы займутся вместе с дальневосточным научно-исследовательским институтом морского флота.
Согласно планам бизнесменов отель будет готов уже к 2021 году. Однако авторы идеи столкнулись с некоторыми сложностями. Дело в том, что часть объектов будут размещены на воде, а для этого компании необходимо оформить акваторию в собственность. В свою очередь губернатор Приморья Владимир Миклушевский уже обратился в федеральное агентство водных ресурсов, которое должно эту акваторию предоставить.
Все правильно. Китаю нужен Дальний Восток. Нужен !!! Вот Они - Китайцы и будут строить Инфраструктуру под Себя, под Свой Бизнес, под Свои Интересы. И Точка !!!
Именно так. И создают первый опыт передачи территории в их частные компании. А дальше по накатанной. Да и наши бедные господа чиновники им помогут.
пусть строят, если сами не можем.
Пусть строят у себя в Китае ! Интервенты хреновы. . .