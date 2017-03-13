Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 20:58
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
19

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
12

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 12:45
6

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
сегодня, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
сегодня, 09:05
2

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 141



Система Orphus

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Ему предстоит выплатить полмиллиона рублей якобы избитому сыну судьи
сегодня, 18:15
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: vk.com

Суд дал уссурийскому танцору Левону Херунцу условный срок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Кроме того, ему придётся выплатить полмиллиона рублей якобы избитому сыну судьи – в качестве моральной компенсации.

В Пограничном районном суде Приморья вынесли приговор Левону Херунцу. Уголовное дело против молодого танцора стало одним из самых резонансных в Приморье за последнее время. Талантливого парня из посёлка Пограничного обвиняют в избиении Дмитрия Хрещатого, сына судьи. По версии следствия, 12 июля 2015 года Левон избил Дмитрия в кафе «Витязь». Однако сам обвиняемый утверждает, что Хрещатый первым напал на него, а также оскорбил по национальному признаку. Эти показания подтверждаются рядом свидетелей.

Как рассказала Татьяна Херунц, мать подсудимого, суд признал Левона виновным. Парню дали 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, ему предстоит выплатить Дмитрию Хрещатому 583 тысячи рублей. В эту сумму входит полумиллионный иск о возмещении морального вреда, а также оплата лечения Дмитрия Хрещатого и услуг адвоката. Будет ли сторона защиты обжаловать приговор, пока неизвестно. Адвокаты ещё не получили на руки текст приговора. Только после ознакомления с ним они смогут принять какое-то решение.

Сейчас Левону предстоит искать себе работу, чтобы начать выплату суммы, назначенной судом. Как рассказала Татьяна Херунц, сын планирует сдать выпускные экзамены в танцевальном училище и устроиться по специальности.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что суд над Левоном Херунцом породил настоящую волну народного возмущения. Из-за этого в июле прошлого года заседания перевели в закрытый режим. Сторонники парня сообщали о многочисленных несостыковках в показаниях потерпевшей стороны. Очень много вопросов вызывает и медицинская экспертиза Дмитрия Хрещатого. Однако суд уже поставил точку в этом деле – во всяком случае, пока.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • местный  (сегодня, 18:32 )

    Рафик не виноват!

  • Nacional  (сегодня, 18:55 )

    ХА-ХА-ХА!!!

  • местный  (сегодня, 19:03 )

    На видео прекрасно видно как Рафик бъет сзади в голову и потерпевший падает. Все остальное сказки танцора.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru