Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок

Суд дал уссурийскому танцору Левону Херунцу условный срок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Кроме того, ему придётся выплатить полмиллиона рублей якобы избитому сыну судьи – в качестве моральной компенсации.

В Пограничном районном суде Приморья вынесли приговор Левону Херунцу. Уголовное дело против молодого танцора стало одним из самых резонансных в Приморье за последнее время. Талантливого парня из посёлка Пограничного обвиняют в избиении Дмитрия Хрещатого, сына судьи. По версии следствия, 12 июля 2015 года Левон избил Дмитрия в кафе «Витязь». Однако сам обвиняемый утверждает, что Хрещатый первым напал на него, а также оскорбил по национальному признаку. Эти показания подтверждаются рядом свидетелей.

Как рассказала Татьяна Херунц, мать подсудимого, суд признал Левона виновным. Парню дали 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, ему предстоит выплатить Дмитрию Хрещатому 583 тысячи рублей. В эту сумму входит полумиллионный иск о возмещении морального вреда, а также оплата лечения Дмитрия Хрещатого и услуг адвоката. Будет ли сторона защиты обжаловать приговор, пока неизвестно. Адвокаты ещё не получили на руки текст приговора. Только после ознакомления с ним они смогут принять какое-то решение.

Сейчас Левону предстоит искать себе работу, чтобы начать выплату суммы, назначенной судом. Как рассказала Татьяна Херунц, сын планирует сдать выпускные экзамены в танцевальном училище и устроиться по специальности.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что суд над Левоном Херунцом породил настоящую волну народного возмущения. Из-за этого в июле прошлого года заседания перевели в закрытый режим. Сторонники парня сообщали о многочисленных несостыковках в показаниях потерпевшей стороны. Очень много вопросов вызывает и медицинская экспертиза Дмитрия Хрещатого. Однако суд уже поставил точку в этом деле – во всяком случае, пока.