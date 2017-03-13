Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Пять владивостокских фотографов сделали выставку приморских пейзажей: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 20:56
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
19

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
12

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 12:45
6

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
сегодня, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
сегодня, 09:05
2

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 141



Система Orphus

Пять владивостокских фотографов сделали выставку приморских пейзажей

Пять владивостокских фотографов сделали выставку приморских пейзажей
Её название "Не край земли, а самое начало" расставляет приоритеты
сегодня, 17:58
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: facebook.com/Алексей Воронин

В выставочных залах Приморской краевой картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 в марте разместилась коллективная фотовыставка пяти владивостокских мастеров. Их имена хорошо известны многим приморцам по ярким фоторепортажам в онлайновых и печатных СМИ, а также в блогах, которые ведут все участники выставки: Сергей Кирьянов, Сергей Леонов, Алексей Воронин, Павел Ванифатов и Игорь Бессараб.

Идея общей экспозиции под целеполагающим названием «Не край земли, а самое начало» принадлежит заведующему выставочными залами на Партизанском проспекте Сергею Заике. Он признался, что сначала не предполагал делать выставку пятерых фотохудожников, а думал о двух. Однако внутренняя логика экспозиции продиктовала свои условия – никак нельзя было обойти вниманием мастеров, уверенно работающих в жанре пейзажной фотографии и находящихся в одном информационном поле.

Каждый из фотохудожников представил для выставки по 20 снимков – и из них кураторы проекта выбрали лучшие. Зрители могут в мельчайших подробностях разглядеть пейзажи Камчатки, Курил, Сахалина и, конечно, Приморья. Все пять участников – крепкие выносливые путешественники со спортивной подготовкой, свои снимки они зачастую делают в экстремальных по общепринятым меркам условиях. Сергей Кирьянов и Алексей Воронин – заядлые велосипедисты, Игорь Бессараб давно и прочно связан с парусным спортом, Сергей Леонов и Павел Ванифатов – бывалые таёжники.  Многие снимки в экспозиции рассказывают о природе заповедников и необжитых людьми местах. Общее в них – красота, которая открывается взгляду настоящего мастера.

Выставка продлится  до 9 апреля. Галерея приветствует групповые посещения школьников. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru