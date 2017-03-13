Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе

Администратор кафе во Владивостоке заплатит штраф за неубранный мусор около заведения. За это же нарушение мэрия оштрафовала 18 дворников, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

За прошлую неделю административные комиссии краевого центра рассмотрели 57 протоколов о правонарушениях и выписали штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей. 24 из них пришлись на комиссию по Первомайскому району.

Так, согласно решению членов комиссии, администратору кафе, расположенного по адресу: Вилкова, 11в, предстоит заплатить штраф. Речь идёт о 5 тысячах рублей. Попрощаться с деньгами представителю заведения предстоит за неубранный на прилегающей к кафе территории мусор.

Ещё 18 таких же протоколов члены комиссии составили в отношении дворников торговых точек. Каждому из них предстоит выплатить по 1000 рублей штрафа.

Мэрия напоминает, что представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов не перестают следить за соблюдением гражданами и предприятиями административного законодательства.